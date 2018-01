Das Comeback von Marco Reus rückt näher – doch am Samstag dürfte es noch nicht so weit sein. Auch zwei Abwehrspieler fehlen.

Anzumerken war ihm zunächst nichts: Marco Reus mischte munter mit, als die Profis von Borussia Dortmund am Montagnachmittag ein intensives Trainingsspielchen absolvierten, gefiel dabei mit gewohnt feiner Ballbehandlung – und wirkte sieben Monate nach seinem Teilriss des hinteren Kreuzbands schon fast wieder so, als könne er jederzeit auf den Platz zurückkehren. Erst gegen Ende der Einheit zog er ein gelbes Leibchen über, dass den Mitspielern signalisierte: Reus ist nun der freie Mann, der für beide Mannschaften am Angriffsspiel teilnimmt und der in den Zweikämpfen noch ein wenig geschont werden soll.

„Er sollte selber entscheiden, wie weit er heute gehen kann“, erklärte Trainer Peter Stöger, als die Einheit beendet war. „Es wird mehr und mehr, er muss sich langsam rantasten.“ Dass Reus im Spiel gegen den SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/live in unserem Ticker) schon wieder zum Kader gehört, erwartet Stöger nicht. „Ich würde nicht sagen, dass er keine Option ist“, sagt er. „Aber ich glaube, dass es ein bisschen früh ist. In einer oder zwei Wochen sehe ich größere Chancen.“

Man will nichts überstürzen und den Angreifer behutsam wieder in den Spielbetrieb integrieren. Zu groß ist die Sorge, dass er sich erneut verletzt und im wichtigen Saisonendspurt fehlt. Und Reus will im Sommer unbedingt an der Weltmeisterschaft in Russland teilnehmen, nachdem er die WM 2014 und die EM 2016 verletzungsbedingt verpasste.

Immerhin ist Reus bei der angestrebten Rückkehr weiter als die Linksverteidiger Marcel Schmelzer und Raphael Guerreiro, die an Muskelfaserrissen in der Wade (Schmelzer) und dem Oberschenkel (Guerreiro) laborieren. Guerreiro immerhin absolvierte am Montag ein Lauftraining, während Schmelzer an seinem 30. Geburtstag am Trainingsgelände in Dortmund-Brackel nicht zu sehen war. „Das wird noch dauern“, sagte Stöger, als er nach einem möglichen Comeback der beiden befragt wurde.