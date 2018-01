Auf der Pressekonferenz vor dem Derby gegen den MSV Duisburg (Dienstag, 18.30 Uhr) haben Bochums Trainer Jens Rasiejewski und Sportvorstand Christian Hochstätter einige Personalien verraten.

So wird der Fall Felix Bastians voraussichtlich in Kürze geklärt sein. Der Abwehrspieler, der vor einem Wechsel in die erste chinesische Liga steht, fliegt am Montag nach Spanien, um dort die letzten Details des Wechsels zu klären. Die Mannschaft von Tianjin Teda (sie wird von Uli Stielike trainiert, Anm. d. Red.) absolviert dort aktuell ihr Trainingslager. Hochstätter zu dem Deal: "Dann werden wir sehen, ob der Transfer zum Abschluss kommt."

Weitere Personalien wurde bereits vor dem Anpfiff des Derbys aufgeklärt. Im Tor hat sich vorerst Felix Dornebusch durchgesetzt, Manuel Riemann startet als Nummer zwei in die Restrunde. Der Trainer erklärt: "Felix Dornebusch wird gegen den MSV Duisburg im Kasten stehen." Angeführt wird die Mannschaft von Kapitän Stefano Celozzi, sein Stellvertreter ist Anthony Losilla, der allerdings gegen den MSV noch gesperrt ist. In der Innenverteidigung wird daher Vitaly Janelt auflaufen, auch da legte sich Rasiejewski fest. Seine Position zum Start sicher hat auch Philipp Ochs im rechten Mittelfeld. Rasiejewski: "Davon versprechen wir uns mehr Torgefahr."



Verzichten muss der VfL neben Losilla auch auf Mittelfeldspieler Robert Tesche (Magen-Darm-Virus) und Linksverteidiger Danilo Soares (Knieprobleme). Vor dem Anpfiff betont der Trainer: "Alle sind froh, dass es wieder los geht. Uns steht gleich ein tolles Spiel bevor. Wir beginnen mit zwei Heimspielen, das ist eine tolle Konstellation. Es sind zwei Flutlichtspiele, das ist im Ruhrstadion immer etwas Besonderes. Wir müssen das körperliche Spiel annehmen und gleichzeitig unsere Stärken ausspielen."

Den passenden Rahmen droht das Spiel am Dienstag zu verpassen. Bisher wurden erst 15.000 Karten verkauft, davon etwa 3000 nach Duisburg. Die Verantwortlichen erwarten maximal 20.000 Zuschauer. Die Kapazität des Stadions ist durch zwei gesperrte Blöcke auf knapp 26.000 Plätze reduziert.