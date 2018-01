Der TuS Erndtebrück hat in der Winterpause gleich fünfmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der jüngst verpflichtete Spieler besitzt sogar Zweitliga-Erfahrung.

Daniel Svab wechselt nämlich ins Wittgensteiner Land. Der 27-jährige Linksverteidiger hat für Energie Cottbus acht Zweitligaspiele bestritten. Zuletzt war der Ungar ein halbes Jahr lang ohne Verein.

Zuvor hatte Florian Schnorrenberg, Trainer und Sportlicher Leiter in Erndtebrück, Niklas Jakusch (zuletzt FC 08 Homburg), Armend Kabashi (Eintracht Braunschweig II), Lukas Rösch (SC Brühl) und Admir Terzic (TuRu Düsseldorf) verpflichtet. "Das sind alles gute Jungs, die uns hoffentlich weiterbringen. Wir hatten in der Hinrunde großes Verletzungspech. Jetzt sollten wir personell gerüstet sein, auch wenn mal einige Akteure ausfallen sollten, erklärt Schnorrenberg.

Derweil steht Samuel Aubele vor dem Absprung. Der Torhüter, der erst im Sommer von Hansa Rostock nach Erndtebrück wechselte, steht kurz vor einem Engagement beim Nordost-Regionalligisten FC Oberlausitz Neugersdorf.

Aktuell befinden sich die Erndtebrücker in ihrem spanischen Trainingslager in Novo Sancti Petri. "Wir haben hier hervorragende Bedingungen und können uns optimal auf die Restrunde vorbereiten", sagt Schnorrenberg, dessen Mannschaft in Spanien unter anderem gegen den Kickers Offenbach, ein Spitzenteam aus der Regionalliga Südwest, testen wird.

In der Regionalliga steht Erndtebrück auf dem vorletzten Tabellenplatz. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt lediglich drei Punkte. "Da ist noch alles drin. Wir werden in den restlichen Spielen Vollgas geben. Wir glauben fest an unser großes Ziel Klassenerhalt", betont Schnorrenberg.