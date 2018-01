VfL - MSV Enttäuschend - erst 15.000 Derby-Karten weg

Am Dienstag startet die Restrunde der 2. Bundesliga: Eröffnet wird die in Bochum, wenn ab 18:30 Uhr der VfL im Derby auf den MSV Duisburg trifft. Das Interesse hält sich in Grenzen.