Nach drei Niederlagen hat Oberligist Westfalia Herne die Wintervorbereitung mit zwei Siegen fortgesetzt.

Bei Firtinaspor Wanne gewann der Fußball-Oberligist am Samstagabend mit 5:2 (2:2), beim FC Frohlinde keine 20 Stunden später mit 3:0. „Ergebnisse interessieren uns in Testspielen aber null-komma-null Prozent“, spricht Christian Knappmann für sein gesamtes Trainerteam. Um so mehr die Erkenntnisse. Deshalb sei er schon mit dem Bochum- Spiel maximal zufrieden gewesen. „Schon da hat sich bestätigt, was die Analyse der Hinrunde ergeben hat: Wir brauchen mehr Tempo, mehr Dynamik und mehr Laufbereitschaft“, ist Knappmann überzeugt. Und genau das habe sich auch am Wochenende wieder bestätigt.

Beide Partien ging die Westfalia im 3-2-2-3-System an: Vor einer Dreierkette mit Kapitän Fatlum Zaskoku in der Mitte räumten Nico Legat und Maurice Temme als laufstarke Sechser auf, davor agierten Nico Thier und Ilias Anan als ebenso lauf- und spielfreudige Zehner. „Das war in beiden Spielen eine Augenweide. Wir hatten gefühlt 90 Prozent Ballbesitz, haben uns jede Menge Chancen erspielt und waren auch in der Ball-Rückeroberung unfassbar gut“, hob Knappmann sein Mittelfeld-Quartett hervor. „Diese Jungs sind alle schnell auf den Beinen und in der Birne.“

Genau das sind für Westfalias Trainer die Voraussetzungen, um eine Mannschaft zu formen, die eine erfolgreiche Rückrunde spielt und dem SCW auch darüber hinaus eine gute Perspektive bietet.