Bundesligist Hamburger SV hat offenbar einen Nachfolger für den entlassenen Markus Gisdol gefunden.

Der langjährige HSV-Profi Bernd Hollerbach wird nach übereinstimmenden Medienberichten neuer Chefcoach beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Hamburger SV und Nachfolger des am Sonntag entlassenen Markus Gisdol. Die Bild berichtet von einem Vertrag bis zum 30. Juni 2019. Der 48-Jährige war zuletzt Trainer bei den Würzburger Kickers. Am Montag (15.00 Uhr) soll der neue Fußballlehrer das HSV-Training leiten.

Am Samstag hatten die Hanseaten gegen den 1. FC Köln (0:2) die vierte Niederlage in Serie kassiert. "Vorzeitige Trennungen von Trainern sind grundsätzlich nicht gewollt, aber wir glauben, dass neue Impulse zwingend notwendig sind, um das nach wie vor angestrebte Ziel Klassenerhalt zu erreichen", sagte Vorstandsboss Heribert Bruchhagen. "Ich hätte gerne weitergemacht", sagte Gisdol im Sky-Interview beim Verlassen des HSV-Geländes am Sonntagvormittag.