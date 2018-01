Preußen Münster hat in der 3. Liga am 21. Spieltag vor 9107 Zuschauern eine 0:2-Niederlage beim SV Meppen kassiert. Münster droht der Abstieg in die Regionalliga.

Die Wintervorbereitung lief vielversprechend bei den Preußen. Es gab ein 2:2 gegen Bayer Leverkusen und einen 4:0-Erfolg gegen den KFC Uerdingen. Doch Trainer Marco Antwerpen, der die Münsteraner zum Klassenerhalt führen soll, blieb vor dem Auftakt in die Restrunde bescheiden: "Wir schauen nur von Spiel zu Spiel. Am Sonntag steht die Begegnung beim SV Meppen auf dem Programm. Alles andere interessiert mich nicht." Doch auch der Fokus auf die Partie beim Aufsteiger hat nicht gereicht, denn Münster, wo Antwerpen das Traineramt von Benno Möhlmann am 12. Dezember 2017 übernahm, verlor die Partie mit 0:2. Kein Wunder, dass die Preußen weiter auf der Suche nach Verstärkungen sind. Unter anderem wurden die Bochumer Vangelis Pavlidis und Nico Rieble gehandelt. In Meppen musste Münster nach 20 Minuten das 0:1 verdauen. Über Nico Granatowski und Luka Tankulić landete der Ball bei Martin Wagner, der aus elf Metern zur Führung für die Hausherren traf. Eine Minute vorher hatte Münster Glück, als nach einem Eigentor von SCP-Torwart Nils-Jonathan Körber auf Stürmerfoul entschieden wurde. Viel mehr passierte nicht vor dem Pausentee. Münster hatte eine Chance zum Ausgleich. Doch die wurde in der 42. Minute vergeben. Nach dem Wechsel gab es nach 66 Minuten die dicke Möglichkeit zum Ausgleich für die Gäste. Doch Meppens Torwart Erik Domaschke zeigte eine Glanzparade gegen den Schuss von Martin Kobylański. In der 76. Minute dann die Entscheidung für die Hausherren per Elfmeter. Thilo Leugers traf für den SV Meppen. In der Tabelle steht Münster nur einen Zähler über dem ersten Abstiegsplatz. Dabei profitierte der SCP von der Heimniederlage der Bremer Reserve gegen die Würzburger Kickers, sonst stünde die Antwerpen-Elf schon jetzt auf einem Abstiegsrang.

