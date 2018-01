Der FC Schalke 04 hat seinen Stürmer Fabian Reese bis zum 30. Juni 2018 an den Zweitligisten Greuther Fürth ausgeliehen.

Durch die Ausleihe von Offensivspieler Marko Pjaca von Juventus Turin bis zum Saisonende und die Verpflichtung von Cedric Teuchert vom 1. FC Nürnberg waren Reeses Einsatzchancen in dieser Spielzeit sehr gering. Daher durfte der Angreifer mit anderen Vereinen verhandeln.

Nun gab es eine Entscheidung, Reese wechselt in Liga zwei und soll den Sturm der Kleeblätter verstärken. Beim FC Schalke hat Reese noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019. Er ist der dritte Spieler, der die Schalker im Winter verlässt. Zuvor wurden bereits Coke (ausgeliehen an UD Levante) und Donis Avdijaj (ausgeliehen an Roda Kerkrade) verliehen. Das Trio wird demnach ab dem 1. Juli wieder versuchen, sich bei den Königsblauen zu empfehlen.

Für Reese ist es die zweite Ausleihe, in der vergangenen Saison wurde er bereits an den Karlsruher SC verliehen. In der laufenden Saison kam der Stürmer beim FC Schalke auf sieben Einsätze und nur 68 Minuten Spielzeit.

Der Schalke-Kader am 21. Januar

Tor

Michael Langer

Ralf Fährmann

Alexander Nübel



Abwehr

Matija Nastasic

Pablo Insua

Thilo Kehrer

Bastian Oczipka

Naldo

Sascha Riether

Mittelfeld

Benjamin Stambouli

Weston McKennie

Evgen Konoplyanka

Leon Goretzka

Max Meyer

Amine Harit

Alessandro Schöpf

Daniel Caligiuri

Nabil Bentaleb

Sturm

Cedric Teuchert (kam im Winter aus Nürnberg)

Guido Burgstaller

Marko Pjaca (wurde im Winter ausgeliehen von Juventus Turin)

Bernhard Tekpetey

Franco Di Santo

Breel Embolo



Abgänge:

Coke (ausgeliehen an UD Levante)

Fabian Reese (ausgeliehen an Greuther Fürth)

Donis Avdijaj (ausgeliehen an Roda Kerkrade)

Mögliche Abgänge:

Bernhard Tekpetey