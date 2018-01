Mit dem 1:0 (1:0)-Sieg im Test gegen den Regionalligisten Wuppertaler SV legte der ASC Dortmund den Grundstein für eine erfolgreiche Vorbereitung auf die Rückrunde.

Nach dem Schlusspfiff nahm ASC-Trainer Adrian Alipour sich die Zeit und sprach mit RevierSport über seine Pläne für die Rückrunde.

Adrian Alipour, ihre Mannschaft hat das gegen den Wuppertaler SV sehr gut gemacht. Wie sehen Sie das?

Ich kenne die Jungs aus Wuppertal ja sehr gut, ich bin ja auch mal dort gewesen. Von daher kenne ich ihre Qualität. Es war logisch, dass sie uns richtig gefordert haben. Wir haben es in der ersten Hälfte taktisch ganz gut gemacht, haben die Räume eng gehalten. Ich bin sehr zufrieden.

Der ASC hat eine extrem starke Hinrunde gespielt. Weckt das bei Ihnen Erwartungen für das, was am Ende der Saison vielleicht erreicht werden kann?

Wir beschäftigen uns nicht mit der Tabellensituation. Wir wollen uns damit beschäftigen, weiter unsere Fehler auszumerzen und unsere Stärken zu verbessern.

Also gibt es keine konkrete Vorstellungen für die Endplatzierung.

Wir haben eine klare Philosophie, wir wollen weiter an uns arbeiten. Wir denken von Spiel zu Spiel. Das Wichtigste ist, dass die Spieler gesund bleiben und das wir uns entwickeln. Es gibt keine konkrete Tabellenvorgabe, wir wollen einfach gucken, was am Ende dabei rauskommt.