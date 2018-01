Die Schmach vom rheinischen Derby beim 1. FC Köln hat Borussia Mönchengladbach ein wenig wettgemacht.

In der Fußball-Bundesliga gelang dem Team von Trainer Dieter Hecking gegen einen ebenbürtigen FC Augsburg ein 2:0 (1:0)-Heimsieg. Vor 42 016 Zuschauern im Borussia-Park, das war Saisonminusrekord für die Gladbacher, sorgten Innenverteidiger Matthias Ginter mit einem Kopfballtreffer sowie Thorgan Hazard per Konter in der Schlussminute für die Entscheidung.

Ohne den erkrankten Weltmeister Christoph Kramer, dafür aber mit Raffael und Mickael Cuisance in der Startelf legte die Borussia offensiv über weite Strecken einen ordentlichen Auftritt hin. Das zeitige 1:0 beruhigte zügig die Nerven. Innenverteidiger Matthias Ginter köpfte eine Ecke von Thorgan Hazard nach zehn Spielminuten an den rechten Augsburger Innenpfosten. Es war bereits das vierte Saisontor für den ehemaligen Dortmunder.

Die Gäste fanden erst zur Halbzeitmitte besser in die Partie, hatten aber dann gute Ausgleichschancen, auch durch den wiedergenesenen Isländer Alfred Finnbogason, der mit elf Treffern drittbeste Bundesliga-Torschütze aktuell.

Die beste Möglichkeit der Gäste vergab allerdings Jeffrey Gouweleeuw in der 37. Minute. Der niederländische Abwehrspieler köpfte eine Ecke von Philipp Max unbedrängt knapp über den Gladbacher Querbalken.

Zu diesem Zeitpunkt hätten die Gäste schon in Unterzahl agieren können. Außenverteidiger Daniel Opare hatte einen Gladbacher Konter unterbunden, indem er Raffael auf dem Weg zum Augsburger Tor festhielt. Als letzter FCA-Spieler vor Torhüter Marwin Hitz? Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus sah das offenbar nicht so und gab dem Ghanaer nur die Gelbe Karte. Die Mehrzahl der 42 016 Zuschauer hatte lautstark einen Platzverweis gefordert.

In Halbzeit zwei nahm Augsburg das Heft in die Hand, drängte die Borussen zeitweise an deren eigenen Strafraum zurück. Vielversprechende Gladbacher Konter liefen meist über Thorgan Hazard. Der belgische Nationalspieler entpuppte sich dabei allerdings nicht zum ersten Mal als überaus eigensinnig und übersah mehrmals die mitgelaufenen Stindl, Herrmann oder auch Raffael.

So mussten die Fohlen bis in die Schlussphase hinein zittern. Die Augsburger wusste allerdings manch Querschläger im Gladbacher Strafraum nicht zu nutzen. Erst 27 Sekunden vor dem Ende war der Deckel drauf: Thorgan Hazard traf aus 18 Metern Distanz im Konter flach in die linke Torecke.