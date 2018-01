Nun ist es also endgültig: Argirios Giannikis wird den Regionalligisten Rot-Weiss Essen verlassen und zu einem höherklassigen Verein wechseln, dem VfR Aalen.

Wir haben die Ereignisse der vergangenen Wochen noch einmal zusammengefasst:

b]Samstag, 14. Oktober 2017, 12:32 Uhr:[/b]

Argirios Giannikis wird als neuer Trainer von Rot-Weiss Essen vorgestellt. Er erhält einen Vertrag bis zum Saisonende ohne Option. Trotz des Profils, einen erfahrenen Coach, der die Liga kennt, zu holen, fällt die Wahl auf den ehemaligen Assistenten von Markus Kauczinski, der nun in Essen seine erste Trainerstation im Seniorenbereich vorfindet. "Er hat uns nicht nur durch seine fachliche Kompetenz und seine Akribie vollends überzeugt, sondern zudem mit seinen Kenntnissen über Verein, Mannschaft und Liga absolut beeindruckt", begründet Sportdirektor Jürgen Lucas die Verpflichtung des 37-Jährigen.

In der Fanszene kommt die Verpflichtung Giannikis' (noch) nicht so gut an. Vergleiche mit Jan Siewert, der an der Hafenstraße hinter den Hoffnungen der Essener zurückblieben, werden laut.

Mittwoch, 14. Dezember 2017:

Genau zwei Monate später sind die Zweifel verstummt. Am Ende der Serie holt Giannikis mit dem Team 13 Punkte aus sechs Spielen und zieht ins Niederrheinpokal-Viertelfinale ein, jedoch sind wettbewerbsübergreifend drei Spiele dem Wetter zum Opfer gefallen. Überzeugt hatte Giannikis vor allem mit seiner Akribie, sich jedes Spiel des kommenden Gegners über 90 Minuten anzuschauen, um Muster zu erkennen. Auch seine System-Umstellung auf ein 5-4-1 mit variablen Außenspielern hatte die Mannschaft in kürzester Zeit erfolgreich verinnerlicht.

Auf der Spieltags-Pressekonferenz vor dem letzten Auswärtsspiel bei Köln II äußert sich Sportdirektor Jürgen Lucas erstmals über eine mögliche Vertragsverlängerung: Wenn wir unsere Zukunft gemeinsam planen, den Kader durchleuchten und über den Sommer sprechen, ist es so, dass beide ein großes Interesse haben, in Zukunft weiter zusammenzuarbeiten."

Montag, 8. Januar 2018:

Rot-Weiss Essen startet ins erste Training der Wintervorbereitung. Mit Miles Müller, Tammo Harder und im weiteren Verlauf auch Noah Awassi und Aret Demir begutachtet Giannikis die ersten Testspieler, die die Mannschaft im besten Fall auch über die laufende Saison hinaus verstärken sollen.

Mittwoch, 17. Januar 2018:

Erstmals tauchen in der "Schwäbischen Post" Gerüchte auf, dass Argirios Giannikis einer von fünf möglichen Kandidat aufen den Trainerposten beim VfR Aalen sei. Im Laufe des Tages erhält RevierSport Infos, dass der 37-Jährige gar Top-Kandidat auf den Posten sei und es bereits erste Kontaktaufnahmen gegeben hätte.

In einer ersten Reaktion wiegelt Essens Vorsitzender Marcus Uhlig die Gerüchte noch ab. Man wisse davon nichts, Giannikis plane bereits die neue Saison und man würde das Interesse als Anerkennung für die gute Arbeit betrachten. Doch durch die Berichterstattung dürfte auch bei den Essener Verantwortlichen erste Zweifel bezüglich einer Vertragsverlängerung mit dem Trainer gekommen sein.

Donnerstag, 18. Januar:

RevierSport erfährt aus verschiedenen Quellen, dass die Chancen auf einen Verbleib von Giannikis in Essen immer geringer werden. Der Abschied scheint so gut wie besiegelt zu sein.

Freitag, 19. Januar 2018:

Rot-Weiss Essen gewinnt im Test gegen den Zweitligisten Arminia Bielefeld mit 2:0. Doch über das positive Ergebnis sprechen die wenigsten, der sich anbahnende Wechsel von Giannikis überschattet den Test. Bis auf einen einzigen Zuschauer, der nach zwei Minuten "Agi raus" ruft, bleibt der Rest der 1.400 anwesenden Zuschauern ruhig.

Giannikis selbst will zu den Gerüchten keinerlei Stellung beziehen und bittet um Geduld: "Es wird nicht mehr lange dauern, bis eine Entscheidung gefallen ist." Diese sollte dann am nächsten Morgen bekannt gegeben werden.

Samstag, 20. Januar 2018, 9:50 Uhr:

Unmittelbar nachdem die Mannschaft darüber informiert wurde, dass Giannikis seinen Vertrag an der Hafenstraße nicht verlängern wird, verschickt RWE die Pressemitteilung rum. Die Verantwortlichen der Essener zeigen sich darin enttäuscht von der Entscheidung des Fußballlehrers. So sagt Uhlig: "auch trotz der in den letzten Tagen medial aufgekommenen Spekulationen über das vermeintliche Interesse höherklassiger Vereine deutete in den Gesprächen zwischen uns und dem Trainer bis zuletzt nichts auf die uns aktuell mitgeteilte Entscheidung hin. Dass wir in einem mittlerweile sehr fortgeschrittenen Stadium der sehr konstruktiven Gespräche nun eine solche Nachricht erhalten, hat uns überrascht und enttäuscht."

Unter den Facebook-Posts von RevierSport und Rot-Weiss Essen lassen viele Fans ihrem Unmut freien Lauf und fordern die sofortige Freistellung des gebürtigen Nürnbergers. Ungeachtet dessen machen sich die ersten Spieler auf zum Auslaufen. Am Vorabend hatte Kapitän Benjamin Baier im Gespräch mit RS noch betont, dass die Gerüchte um den Trainer in der Kabine kein Gesprächsthema gewesen seien.

Samstag, 20. Januar 2018, 18.30 Uhr:

Nur wenige Stunden nach der 2:3-Niederlage des VfR Aalen in Halle, gibt der Drittligist die Giannikis-Verpflichtung zur kommenden Saison bekannt. Dieser erhält in Aalen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020 plus Option auf eine weitere Spielzeit.