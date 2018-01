Einen 2:0-Sieg gab es zum Jahresauftakt im Test gegen den Zweitligisten Arminia Bielefeld. Doch das vorherrschende Thema war auch am Freitagabend ein anderes.

Es geht um die Zukunft von Trainer Argirios Giannikis. Der Vertrag des Fußballlehrers läuft am Saisonende aus. Auch wenn der gebürtige Nürnberger betont hatte, das RWE der erste Ansprechpartner sei, verdichten sich die Gerüchte, dass er den Verein am Saisonende Richtung Aalen verlässt. Dort ist Sportvorstand Hermann Olschewski optimistisch, eventuell sogar schon am Samstag den Nachfolger von Peter Vollmann vorzustellen. Nach Informationen dieser Redaktion soll es sich um Giannikis handeln.

Dieser war jedoch auch nach dem erfolgreichen Test nicht bereit, das Thema zu kommentieren: "Es bleibt dabei, ich werde keine Wasserstandsmeldungen abgeben. Wenn es was zu vermelden gibt, wird es vermeldet. Ich bitte um ein bisschen Geduld, es wird nicht mehr lange dauern, bis eine Entscheidung gefallen ist." Samstagmorgen wird es die nächsten Gespräche zwischen Giannikis und den Essener Verantwortlichen geben. Die Chancen auf einen Verbleib des ehemaligen Jugendtrainers des Karlsruher SC sind jedoch eher gering einzuschätzen.

Und so versucht Giannikis das Hauptaugenmerk wieder auf die Mannschaft zu legen: "Ich finde es schade, dass meine Personalie im Vordergrund steht. Was die Mannschaft gegen einen Zweitligisten abgeliefert hat, war sensationell." Schließlich steht Bielefeld nur wenige Tage vor dem ersten Saisonspiel, während die Essener gerade einmal seit zehn Tagen überhaupt im Training stehen. Giannikis: "Davon hat man nichts gesehen." Marcel Platzek hatte die Essener nach 13 Minuten in Führung gebracht, David Jansen erhöhte mit seinem Treffer von der Mittellinie unmittelbar nach der Halbzeit auf 2:0.

Nach dem Regenerationstraining am Samstag bekommen die Spieler am Sonntag frei. Vor dem Spiel gegen den Oberligisten Kaan-Marienborn warten dann insgesamt sechs Trainingseinheiten unter der Woche und Sprinttests am Montag auf die Bergeborbecker.