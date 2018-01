Ob es an den jüngsten mageren Auftritten liegt? Borussia Mönchengladbach droht bei bisher nur 41 200 verkauften Karten für das Heimspiel gegen den FC Augsburg am Samstag ein Saison-Minusrekord.

Verletzte: Vor dem Heimspiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) sind weiterhin sechs Profis von Borussia Mönchengladbach verletzt. Es fehlen Fabian Johnson (Rückenprobleme), Ibrahima Traoré (Muskelfaserriss), László Bénes (Mittelfußbruch), Tobias Strobl (Kreuzbandriss), Raúl Bobadilla (Schambeinentzündung) und Mamadou Doucouré (Muskelbündelriss).

Serie I: In den vergangenen sechs Pflichtspielen hat die Borussia nur jenes gegen den Hamburger SV (3:1) gewonnen. In den übrigen fünf Partien ohne Erfolg gelangen dazu auch nur zwei Treffer: vergangenen Sonntag in Köln (1:2) sowie im Heimspiel gegen Schalke 04 (1:1).

Serie II: Der FC Augsburg zählt zu den Gladbacher Angstgegnern. In 13 Bundesliga-Duellen siegte die Elf vom Niederrhein nur zweimal: am 23. September 2015 mit 4:2 beim Einstand von Cheftrainer André Schubert, dazu am 19. April 2013 mit 1:0 durch einen verwandelten Foulelfmeter von Filip Daems.

Wiedersehen: Am Samstag rückt der FC Augsburg mit dem ehemaligen Gladbacher Martin Hinteregger an. Der österreichische Nationalspieler war in der Rückrunde 2016 aus Salzburg ausgeliehen, wechselte danach aber in die Fuggerstadt. Dort ist der kantige Hinteregger neben dem Niederländer Jeffrey Gouweleeuw in der Innenverteidigung gesetzt.

Rückkehr: Torjäger Alfred Finnbogason dürfte nach überstandenen Beschwerden an der Achillessehne wieder zum Augsburger Aufgebot gehören. Vermutlich startet im FCA-Angriff dennoch der 20-jährige Venezuelaner Sergio Cordova, der beim 2:2 im Hinspiel gegen Gladbach den späten Ausgleich besorgt hatte. Der Isländer Finnbogason ist derzeit mit elf Toren drittbester Bundesligaschütze - hinter Robert Lewandowski und Pierre-Emerick Aubameyang.

Zuschauer: Die Borussia hat für das Heimspiel gegen Augsburg erst 41 200 Karten abgesetzt. Es könnte also einen Saisonminusrekord bei Bundesliga-Heimspielen geben. Der bisherige stammt vom 2:0 gegen den VfB Stuttgart am 19. September: 44 063 Fans waren an jenem Dienstag dabei.

Schiedsrichterin: Bibiana Steinhaus pfeift erstmals ein Gladbacher Bundesligaspiel. Die 38-jährige Polizeibeamtin aus Langenhagen war in dieser Saison bisher viermal im Oberhaus im Einsatz, leitete dazu jeweils drei Spiele in der Zweiten und Dritten Liga.