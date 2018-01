Leon Goretzka verlässt den FC Schalke 04 im Sommer 2018 und wird für den FC Bayern München spielen.

Unmittelbar vor dem Heimspiel gegen Hannover 96 (Sonntag, 18 Uhr/Sky) ist die Personalie Leon Goretzka geklärt. Der Mittelfeldspieler verlässt Schalke 04 nach der Saison und wechselt ab dem 1. Juli zum FC Bayern München.

Schalkes Sportvorstand Christian Heidel: „Leon Goretzka hat uns Anfang der Woche darüber informiert, dass er den Verein Schalke 04 verlassen möchte, um sich dem FC Bayern anzuschließen. Wir haben das mit Bedauern zur Kenntnis genommen.“ Am Donnerstag, als Schalke traininigsfrei hatte, weilte Goretzka zum obligatorischen Medizincheck in München.

„Gestern hat uns der FC Bayern darüber informiert, dass Leon den Medizincheck durchlaufen hat und dass Leon einen Vertrag ab dem 1. Juli unterschrieben hat. Das hat uns die Deutsche Fußball Liga bestätigt. Ich hatte ein Telefonat mit Bayerns Karl Heinz Rummenigge, dass wir jetzt proaktiv an die Sache herangehen und es verkünden“, so Heidel.

Die Enttäuschung über den Goretzka-Abgang war bei Heidel deutlich spürbar. „Wir verlieren einen sehr, sehr guten Spieler und bedauern es sehr. Wir haben in den letzten Monaten alles dafür getan, um Leon davon zu überzeugen, auf Schalke zu bleiben. Wir haben vor Wochen die Wünsche, die Leon und sein Berater an uns gerichtet haben, zu 100 Prozent erfüllt.“ Letztlich reichte es nicht, um den 22-Jährigen von der Fortsetzung seiner Karriere auf Schalke zu überzeugen. Heidel: „Es ist seine Entscheidung. Ich glaube, dass Schalke 04 alles, was machbar war, getan hat. Es scheint im Endeffekt nicht ausgereicht zu haben. Aber ich möchte nicht für Leon sprechen.“

Einen Nachfolger für Leon Goretzka hat Schalke aktuell noch nicht. „Wir gehen mit keiner anderen Lösung in die Rückrunde. Wir haben die Zeit, uns Lösungen einfallen zu lassen. Aus dem eigenen Kader oder extern“, so Heidel.

Und was sagt Trainer Domenico Tedesco? „Auch wir sind enttäuscht und traurig, dass wir Leon verlieren, menschlich und sportlich. Trotzdem akzeptieren wir das, weil es am Ende des Tages zum Fußballgeschäft dazu gehört. Wir sind nicht blauäugig. Unser Weg ist nicht vorbei.“ Der von Leon Goretzka ist auf Schalke allerdings ab Mai zu Ende.