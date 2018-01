Bisher hat der VfL Bochum einen Wintertransfer getätigt. Philipp Ochs kam aus Hoffenheim. Weitere Transfers können bis zum 31. Januar folgen.

Die Bochumer möchten ihren Kader bis zum Ende der Transferperiode noch etwas verkleinern. Denn nachdem fast alle Spieler fit sind, derzeit fallen nur Timo Perthel und Danilo Soares aus, hat Trainer Jens Rasiejewski zu viele Spieler in seinem Kader. Zumal Soares nach seinen Knieproblemen in den nächsten Tagen zurück im Training erwartet wird.

Mit Alexander Merkel, Nico Rieble und Vangelis Pavlidis stehen drei Spieler auf der Verkaufsliste, zudem wird Abwehrspieler Felix Bastians den Verein im Winter verlassen. Bis Montag soll der Transfer zum chinesischen Erstligisten Tianjin Teda für etwa eine Million Euro Ablöse perfekt sein. Doch die Bochumer werden den Abwehrspieler erst dann ziehen lassen, wenn eine Bankbürgschaft über die ausgehandelte Ablösesumme vorhanden ist. Beim Test des VfL am Mittwoch gegen den FC St. Pauli (1:1) war Bastians auch schon nicht mehr bei der Bochumer Reisegruppe.

Rieble und Pavlidis stehen derzeit beim Drittligisten Preußen Münster auf dem Zettel. "Das sind zwei interessante Spieler, die ich kenne", bestätigte Münsters Trainer Marco Antwerpen gegenüber RevierSport das Interesse an den beiden Spielern. Da der Aufsichtsrat der Preußen allerdings noch kein grünes Licht für die Transfers gegeben hat, stehen die Zeichen für die Wechsel eher schlecht. Zumal speziell Rieble auf einmal doch wieder gefragt sein könnte als Linksfuß. Denn es steht noch nicht fest, ob der VfL nach dem Bastians-Weggang auf dieser Position noch einmal nachlegen wird. Aktuell ist die Tendenz, dass kein neuer Spieler kommen soll. Und an Pavlidis haben neben Münster auch andere Vereine ihr Interesse angemeldet. Für Merkel gibt es bisher noch keine Anfragen, der Mittelfeldspieler wird daher vermutlich in Bochum bleiben.