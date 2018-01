Donis Avdijaj hat sich nach seinem Wechsel vom FC Schalke 04 zu Roda JC Kerkrade über die sozialen Netzwerke zu Wort gemeldet.

Schalke hat den 21-Jährigen bis zum Saisonende ausgeliehen. Der Stürmer veröffentlichte ein Foto, auf dem er beim Medizincheck zu sehen ist und schrieb: „Ich bin glücklich, bis zum Ende der Saison ein Spieler von Roda JC Kerkrade sein zu können. Besonders Huub Stevens hat mir in mehreren Gesprächen viel von der Historie des Vereins und dessen Fans erzählt. Bereits in der Vorrunde hatte ich ein Heimspiel besucht und mir ein eigenes Bild von der Mannschaft, den Fans und den Verantwortlichen des Vereins und dem Stadion machen können. Das alles hat mir sehr gut gefallen. Packen wir es an und holen wir genug Punkte, um den Klassenerhalt zu schaffen. Ich möchte ein Teil der Mannschaft sein, die dies erreicht.“





Roda steht in der Eredivisie zur Winterpause mit elf Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Huub Stevens, Schalkes Jahrhunderttrainer, war vor seinem Wechsel im Oktober 1996 zu den Königsblauen Cheftrainer in Kerkrade und arbeitete zwischen 2005 und 2007 erneut für den Klub.