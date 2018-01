Beim Neujahrsempfang kritisiert Christian Seifert die Bundesliga-Vereine. Was den DFL-Geschäftsführer besonders stört: die Doppelmoral einiger Klub-Bosse.

Es war zeitweise ziemlich still im Thurn und Taxis Palais in Frankfurt, als Christian Seifert an seinem Stehpult stand. Der Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL) bestens ausgeleuchtet, die versammelte Schar der Liga-Vertreter mit den Repräsentanten aus Wirtschaft und Politik in ihren Anzügen im Halbdunklen. Es hat beim Neujahrsempfang schon viele kritische und lobende Worte gegeben, aber selten sind der Bundesliga so die Leviten gelesen worden wie diesmal. Statt „Anstoß 2018“ hätte die Titel auch „Denkanstoß 2018“ lauten können — so kräftig fiel der Rüffel im WM-Jahr aus.

„Trotz des Sieges beim Confed Cup oder dem EM-Triumph der U21 - 2017 war für den professionellen Fußball in vielerlei Hinsicht ein Jahr der verpassten Chancen“, sagte Seifert. Wäre der Chefstratege ein Klassenlehrer, die Versetzung wäre zumindest gefährdet gewesen. Beispielsweise sei in den internationalen Wettbewerben die Chance verpasst worden, „zu belegen, dass die Bundesliga eine der stärksten Ligen der Welt ist.“



Blamagen im Europapokal



Ohne Zweifel: Den 48-Jährigen hat das Desaster in der Europa League und die Blamagen in der Champions League tief getroffen. Wer bei globalen Partnern höhere TV-Erlöse fordert, gehen die Argumente aus, wenn deutsche Klubs im Europapokal schlechter abschneiden als österreichische oder zypriotische. „Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas. Der DFB ist der größte Fußballverband der Welt. Wir sind Weltmeister: Mit diesen Voraussetzungen kann es niemals unser Anspruch sein, sich mit Mittelmaß zufrieden zu geben.“

Als Schlussfolgerung stellte der DFL-Chef vier Leitlinien vor. Zum ersten müsse sich der gesamte deutsche Fußball zur Spitze bekennen, die nicht allein der Branchenprimus FC Bayern bilden darf. „Nur wenn wir dauerhaft eine intakte Spitze haben, bestehend aus mehreren Klubs, die europaweit mithalten können, erfüllt die Bundesliga dieses Versprechen.“ Ihm stinkt es gewaltig, dass auch im sechsten Jahr in Folge im Meisterschaftsrennen eine Spannung herrscht wie an Silvester bei der Wiederholung von „Dinner for one“.

Zudem hat die DFL den Eindruck, dass sich so mancher der Traditionsklubs in seiner Komfortzone mit den gestiegenen Fernseheinnahmen eingerichtet hat, die mittlerweile 13 von 18 Erstligisten einen Umsatz oberhalb der 100-Millionen-Euro-Marke bescheren. „Wer heute glaubt, den Status quo verwalten zu können, wird mittelfristig scheitern. Und wer internationale Zweitklassigkeit nicht so schlimm findet, wird sich, schneller als manche denken, in der internationalen Bedeutungslosigkeit wiederfinden. Mit allen Konsequenzen.“

Schalke-Manager Heidel pflichtet Seifert bei



Thesen einer Generalschelte, die Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff als „knackig und stimmig“ empfand und auch in der scharfen Tonlage treffend wertete: „Das ist das, was ich seit langem in der Thematik mit der Akademie einbringe.“ Auch Schalkes Manager Christian Heidel pflichtete Seifert bei, den nicht nur die sportlichen Leistungen, sondern auch „unehrliche Debatten“ missfallen. Speziell sein Intimfeind beim FC St. Pauli, der frühere DFL-Angestellte Andreas Rettig, durfte sich angesprochen fühlen, als es um die Akzeptanz eines „gewissen Maßes an Kommerz“ ging: „Sich waschen ohne nass zu werden, ist zwar eine deutsche Spezialdisziplin, sie funktioniert aber nicht einmal mehr im Fußball.“

Einfach nur den DFB und die DFL „für all die schlimmen Dinge“ verantwortlich zu machen und dann auf ein krankes System zu folgern, sei doppelzüngig, denn: „Ein System, von dem auch viele gut leben, die es kritisieren.“

Im Umgang mit der 50+1 Regel, die sich ausdrücklich nicht auf die Gemengelage bei Hannover 96 bezog, forderte Seifert eine ehrliche Diskussion. Ein soziales Miteinander inklusive Mitbestimmung schließe sich mit dem Einräumen von Investorenrechten doch nicht aus. Eines könne er garantieren: „Niemand will einen komplett freien Markt, in dem sich Investoren austoben und bedienen. Fußball darf kein Spiel ohne Grenzen sein - und erst Recht kein Monopoly.“ Zugleich sei ein anderes Eingeständnis auch nur folgerichtig: „Die immer wieder zitierte Schere zwischen Profis und Amateuren - sie wird weiter auseinandergehen.“

Seifert bekannte sich im dritten Punkt zur Verantwortung seiner Institution („die DFL ist kein abstraktes Monstrum in Frankfurt“) und regte – viertens – den Mut an, zukunftsweisende Entscheidungen zu treffen: „Ein schlichtes 'Weiter so' nach dem Motto 'Keine Experimente' taugt nicht.“ Deutliche Worte, die dafür sorgten, dass sich manch Liga-Entscheider diesmal nicht so eilig wie sonst von der Frankfurter Hauptwache auf den Heimweg begab.