Halle Essen Landesligist schrammt an Riesen-Blamage vorbei

Nach dem Start am Freitag in Bergeborbeck hat am Samstag auch der Essener Süden im Löwental die 24. Auflage der Hallenstadtmeisterschaft eröffnet. Und es kam fast zu der ersten Sensation. Aber eben nur fast.