Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen wird ab der kommenden Saison wieder mit einer zweiten Seniorenmannschaft an den Start gehen.

Es war eine unpopuläre Entscheidung. Zur aktuellen Saison 2016/17 meldete RWO seine zweite Mannschaft ab, die zu dem Zeitpunkt in der Landesliga spielte und in den Jahren zuvor stets ein Faustpfand des Vereins war. Immer wieder gelang Talenten aus der U23 der Sprung in die erste Mannschaft. Aus finanziellen Gründen sah sich RWO jedoch gezwungen, den Unterbau aufzugeben.

Thorsten Binder wird sportlicher Leiter

Zur kommenden Spielzeit werden die Oberhausener aber wieder eine zweite Mannschaft melden. Nach dem freiwilligen Rückzug wird alles auf Anfang gestellt. Das neue RWO-Team startet in der Kreisliga C, der untersten Spielklasse Deutschlands. Die Mannschaft wird den Namen "RWO-Team12" tragen. Aus gutem Grund: "Wir gründen keine neue U23-Mannschaft. Wir reden hier von einer ambitionierten Fanmannschaft", erklärt RWO-Vorstand Thorsten Binder, der die neue Mannschaft künftig als sportlicher Leiter begleiten wird.

Wir wollen keine Thekentruppe. Die Mannschaft geht mit dem Ziel in die Saison, eine gute Rolle in der Liga zu spielen RWO-Vorstand Thorsten Binder

Damit hat der Verein dem Wunsch der Fans entsprochen. Diese hatten die Verantwortlichen vor einigen Wochen mit diesem Vorschlag auf der Geschäftsstelle konfrontiert. Als positives Beispiel dienten die Traditionsvereine 1. FC Lok Leipzig und die Stuttgarter Kickers, die dieses Modell für ihre zweiten Mannschaften erfolgreich nutzen. "Ich kannte vergleichbare Mannschaften und hatte selbst schon mal diese Idee intern in den Raum geworfen. Mich freute es umso mehr, als Fans uns eigenständig ansprachen", führt Binder aus.

Trainiert wird die Mannschaft von Sebastian Saß, der bereits am Kader bastelt. Die Resonanz sei positiv. So habe der Verein schon 35 Zusagen, auch von erfahrenen Kreisliga-Spielern. Auch wenn es den Kleeblättern in erster Linie darum gehe, die Marke RWO im Oberhausener Amateurfußball zu stärken und den Fans eine attraktive Plattform zu bieten, stehen auch sportliche Ambitionen im Vordergrund. Binder betont: "Wir wollen keine Thekentruppe. Die Mannschaft geht mit dem Ziel in die Saison, eine gute Rolle in der Liga zu spielen. Wir schaffen dafür die nötigen professionellen Rahmenbedingungen. So wird im evo-Jugendleistungszentrum trainiert und gespielt und komplett eingekleidet werden die Spieler von unserem Ausrüster Patrick."