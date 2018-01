Hinter verschlossenen Türen beginnt Schalke an diesem Dienstag die Trainingswoche mit der Vorbereitung auf das Bundesligaspiel am Sonntagabend (18 Uhr) in der Arena gegen Hannover 96.

Auf dem Programm steht eine interne Leistungsdiagnostik im Medicos: Dabei geht es aber nicht um die Aufarbeitung der 1:3-Niederlage zum Rückrundenstart in Leipzig, sondern um die Auswertung von medizinischen Daten und Werten. Ein Vorgehen, um die Spieler körperlich in Schuss zu halten. Auf dem Platz wird erst wieder am Mittwoch um 10.30 Uhr trainiert.

Nach der Niederlage in Leipzig behält Schalke die Ruhe – die Ausgangsposition hat sich ohnehin kaum verändert, weil Schalke trotzdem auf einem Spitzenplatz (Rang drei) verbleibt. Kapitän Ralf Fährmann hatte schon nach dem Spiel in Leipzig deutlich gesagt: „Ich finde, das ist kein Rückschlag.“ Und auch von einem schlechten Rückrunden-Start wollte er nicht reden: „Es ist ja erst ein Spiel gespielt.“ Das zweite findet am Sonntag statt – gegen Hannover 96 mit dem ehemaligen Schalke-Manager Horst Heldt und dem früheren S04-Coach André Breitenreiter. Beim Hinspiel unterlag Schalke mit 0:1 – auch von der Leistung her damals ein schwacher Auftritt.

Es blieb einer der wenigen Ausrutscher in dieser Saison, und so will Schalke jetzt auch die Niederlage in Leipzig verarbeiten. „Wir müssen jetzt in Ruhe analysieren, was wir besser machen können“, sagt Naldo: „Und dann spielen wir gegen Hannover – zu Hause mit unseren Zuschauern im Rücken.“