Handball-EM Dramatisches Ende mit DHB-Team-Beteiligung

Mit dem 25:25 (15:10)-Unentschieden gegen Slowenien ist es offiziell: Die deutschen Handballer ziehen bei der Europameisterschaft in Kroatien in die Hauptrunde ein, die ab Freitag in Varazdin im Norden Kroatiens gespielt wird.