Wenn Kay Hödtke und Mike Rietpietsch am Wochenende zum Hallenturnier nach Velbert laden, dann dürfen sich die Zuschauer auf ein besonderes Schmankerl freuen. Ailton kommt nach Velbert!"

Am Sonntag beim Turnier in Flensburg waren Ailton (Werder Bremen) und Mike Rietpietsch (Bayer Leverkusen) noch Final-Gegner und eine Woche später am 21.01.18 beim II. Kick'n Body Soccercup in Velbert (EMKA - Sportzentrum, 11 Uhr, Eintritt frei) stehen Sie gemeinsam im Team.

Die "Kick'n Body Auswahl" um die Organisatoren Kay Hödtke und Mike Rietpietsch hat sich den "Kugelblitz" Ailton ins Team geholt. "Es freut mich das wir Toni für unser Turnier gewinnen konnten und ich denke die Zuschauer und auch wir alle die spielen, werden viel Spaß mit und gegen ihn haben. Da Toni auf der Durchreise ist, hat er uns spontan zugesagt. Er wird in der Zeit von ca. 10.30 Uhr bis 12 Uhr vor Ort sein. Wir als Veranstalter Kick'n Body, wünschen allen Teilnehmern und Zuschauern viel Spaß", erklärte "Riete" zur prominenten Verpflichtung gegenüber RevierSport.

Im Januar 2017 fand die 1. Auflage des "Kick'n Body Soccercup" in der Emka-Sportarena statt. Mit 16 Teams bestehend aus Betriebsportmannschaften und Traditionsteams aus der Bundesliga, wurde der Grundstein für einen erfolgreichen Start gelegt. Als Sieger der Premieren-Veranstaltung ging der FC Schalke 04 hervor. Den 3. Platz belegte das "Traditionsteam von Kick'n Body" mit Ivan Klasnic, Mike Rietpietsch, Björn Joppe, Ionnis Masmanidis und anderen Bundesliga-Altstars. Die Traditionsmannschaft von Borussia Mönchengladbach belegte im vergangenen Jahr den 4. Platz.

Die zweite Auflage des "Kick'n Body Soccercup" am 21. Januar verspricht nicht weniger spannend zu werden. Die Mannschaften von Bayer 04 Leverkusen, der Sieger des NRW-Traditionsmasters von Mülheim Rot-Weiß Oberhausen, SG Wattenscheid 09, Werden Bremen und eine "Kick'n Body Auswahl" spielen um den Sieg.