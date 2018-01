Am Wochenende haben einige Regionalliga-West-Klubs fleißig getestet. Der hochgehandelte KFC Uerdingen kassierte eine Klatsche.

Der KFC Uerdingen unterlag in seinem ersten Testspiel beim Drittligisten Preußen Münster mit 0:4. Die Treffer für die Mannschaft von Ex-Viktoria-Köln-Trainer Marco Antwerpen erzielten Tobias Rühle (20.), Martin Kobylanski (46.), Adriano Grimaldi (52.) und Lucas Cueto (74.). Für Münster war es die Generalprobe vor dem Drittliga-Rückrundenauftakt am kommenden Wochenende.

KFC Uerdingen:

Benz - Holldack (46. Endres), Ellguth, Erb, Chessa - Dörfler (46. Pino Tellez), Öztürk, Schwertfeger, Kefkir (65. Dorda) - Krempicki, Reichwein (46. Musculus).

"Das ist natürlich zu hoch. Vier Gegentore sind zu viel, das bin ich von meiner Mannschaft nicht gewohnt und das hat mich auch geärgert, denn wir sind defensiv eigentlich gut. Wir haben die entscheidenden Zweikämpfe verloren und waren zu sorglos. Das wird von einem Drittligisten sofort bestraft. Mit Träumerei kommen wir nicht weiter", ärgerte sich KFC-Trainer Michael Wiesinger gegenüber der "Rheinischen Post". Jedoch musste der Uerdinger Coach mit Torhüter Rene Vollath (Magen-Darm-Virus), Verteidiger Christopher Schorch (Sprunggelenkverletzung), Außenverteidiger Alexander Bittroff (Sehnenverletzung) sowie den Mittelfeldspielern Charles Takyi (Schmerzen im Knie) und Christian Müller (Oberschenkelzerrung) auf fünf wichtige Spieler verzichten. Das nächste Testspiel bestreiten die Krefelder am Mittwochabend (19 Uhr) beim DJK Teutonia St. Tönis

SV Rödinghausen: Schönwälder – Flottmann (46. F.Kunze), Engelmann (60. Brosch), März (46. Velagic), Bülter (60. Steffen), Langemann (46. Kacinoglu), Möllering (60. Schlottke), Latkowski (46.Kalkan), Harder, L.Kunze (46. Lunga), Traoré (46. Hippe).

Eine deutliche Niederlage musste auch Uerdingens Liga-Konkurrent SV Rödinghausen einstecken. Die Ostwestfalen, die in ihrem ersten Testspiel 1:1-Remis gegen den VfB Lübeck spielten, kassierten eine 0:3-Pleite gegen den SC Paderborn - dem DFB-Pokal-Viertelfinal-Gegner des FC Bayern München. Lukas Boeder (41.), Sebastian Schonlau (51.) und 0:3 Dennis Srbeny (59.) trafen für den Drittligisten. Während es für Paderborn am Wochenende wieder um Drittliga-Punkte geht, stehen für Rödinghausen noch in dieser Woche zwei Testspiele gegen Nord-Regionalligisten auf dem Programm. Am Mittwoch (18 Uhr) gegen den BSV Rehden und am Freitag (19.30 Uhr) gegen den 1. FC Germania Egestorf/Langreder.

Weitere Regionalliga-West-Testspiel-Ergebnisse vom Wochenende:

Ratingen 04/19 - Wuppertaler SV 1:4

Borussia Dortmund II - Fortuna Köln 1:2

TuRU Düsseldorf - TuS Erndtebrück 0:5

Blau-Weiß Friesdorf - Bonner SC 1:3

1. FC Köln II - Sportfreunde Siegen 3:0

1. FC Mönchengladbach - FC Wegberg-Beeck 2:8

SC Paderborn II - SC Wiedenbrück 2:0