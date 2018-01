Schlechte Nachrichten für Rot-Weiss Essen: Der Regionalligist muss in den nächsten Wochen auf einen seiner besten Offensivleute verzichten.

Die Rede ist von Kamil Bednarski. Der 32-Jährige zog sich im Training einen Muskelfaserriss zu und wird RWE-Trainer Argirios Giannikis einige Wochen nicht zur Verfügung stehen. "Das ist natürlich bitter für den jungen und uns. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis zum ersten Pflichtspiel. Wir hoffen, dass Kamil schnell zurückkommen wird", berichtet Essens Sportlicher Leiter Jürgen Lucas.

Der gebürtige Dortmunder Bednarski gehört mit sieben Toren in 19 Pflichtspielen zu den besten Essener Torschützen der laufenden Serie. Bednarskis Vertrag läuft zum Saisonende in Essen aus. Der Familienvater muss sich in der Rückrunde für eine Vertragsverlängerung in Essen-Bergeborbeck empfehlen. Insgesamt laufen bei Rot-Weiss am 30. Juni 2018 neun Spielerverträge aus.

Bednarski wechselte im Sommer 2016 vom SC Wiedenbrück zu Rot-Weiss Essen. Kurz nach dem Wechsel fiel er 51 Tage aufgrund eines Sehnenrisses aus. Er verpasste neun Spiele. Es folgte ein Mittelhandbruch im Oktober 2016, hier konnte er mit einer Spezial-Schiene am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen und musste lediglich nur in einem Spiel aussetzen. Kurze Zeit später setzte den Linksfuß eine Magen-Darm-Grippe außer Gefecht. Ausfallzeit: Acht Tag beziehungsweise ein weiteres Pflichtspiel. Zu Beginn der laufenden Spielzeit erwischte es Bednarski erneut. Diagnose: Muskelbündelriss. Die Ausfallzeit betrug einen knappen Monat, in dem Bednarski vier Pflichtspiele verpasste. Nun der Muskelfaserriss. Damit stehen Giannikis aktuell 19 gesunde Feldspieler zur Verfügung.

Der Kader von Rot-Weiss Essen:

Tor:

33 Robin Heller

15 Marcel Lenz

30 Stefan Jaschin

Verteidigung:

20 Philipp Zeiger

2 Jan-Steffen Meier

5 Robin Urban

44 Timo Becker

40 Boris Tomiak

7 Kevin Grund

22 Tolga Cokkosan

29 Hervenogi Unzola

4 Dennis Malura

Mittelfeld:

6 Timo Brauer

13 Nico Lucas

17 Simon Skuppin

31 Benjamin Baier

42 Ismail Remmo

Angriff:

8 Kamil Bednarski

11 Cedric Harenbrock

10 Kai Pröger

19 Roussel Ngankam

9 Marcel Platzek

38 David Jansen