ETB SW Essen hat einen U-19-Spieler mit einem Vertrag für die kommende Saison ausgestattet. Derweil trennt man sich von einem Offensivspieler im Einvernehmen.

Die Fußballer des Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen befinden sich zurzeit mitten in der Vorbereitung für ihr erstes Meisterschaftsspiel im Jahr 2018, welches am 4. Februar gegen den 1. FC Bocholt stattfindet. Aber auch abseits des Platzes wird fleißig gearbeitet und der Kader für die Saison 2018/2019 nimmt weiter Kontur an.

Die Schwarz-Weißen besitzen eine hervorragende Nachwuchsabteilung und haben nun U19-Spieler Bünyamin Sahin – der im Sommer in die Seniorenabteilung wechselt - mit einem Vertrag für die kommende Spielzeit ausgestattet. Bünyamin Sahin gilt als riesiges Talent im Abwehrbereich und durfte im letzten Spiel vor der Weihnachtspause bereits über neunzig Minuten für die Mannschaft von ETB-Coach Manni Wölpper in der Oberliga Niederrhein auflaufen. Mit Malek Fakhro, Damian Peterburs, Leotrim Kryeziu und Sedat Disci stehen bereits vier Eigengewächse im Kader der Schwarz-Weißen, die den Sprung von der ETB-Jugend in die Oberliga, in den letzten anderthalb Jahren geschafft haben.

„Ich stehe voll hinter der Verpflichtung von Büni Sahin. Er trainiert schon seit drei Monaten bei uns mit und hat auch in seinem ersten Oberligaspiel einen guten Eindruck hinterlassen. Er ist ein Talent, das wir beim ETB aufbauen möchten. Büni hat eine gute Ruhe am Ball, ist technisch beschlagen und besitzt einen sehr starken linken Fuß“, freut sich ETB-Trainer Manni Wölpper auf die weitere Zusammenarbeit.

Der ETB Schwarz-Weiß hat den Vertrag mit Eric Yahkem aufgelöst. Der 26-jährige Offensivspieler bestritt in der Hinrunde vierzehn Meisterschaftsspiele für die Elf vom Uhlenkrug und erzielte dabei drei Treffer. Aus privaten Gründen bat Eric Yahkem nun um Auflösung des Vertrags und dem Wunsch des Spielers ist die ETB-Führung nachgekommen. „Eric ist ein ganz feiner Kerl und war gut in die Mannschaft integriert. Es ist schade, dass er uns verlässt. Ich wünsche ihm für die Zukunft alles Gute“, sagt Manni Wölpper zum Abschied seines Spielers.