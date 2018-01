In der Personalie Felix Bastians ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Der VfL Bochum könnte schon bald ein neues Angebot aus China erhalten.

Die Tribünenplätze blieben zwar leer, doch das Training des VfL Bochum im Stadion des spanischen Erstligisten Real Mallorca zum Abschluss des Trainingslagers hatte etwas Besonderes. Am Rand gab es Sekt und Kaffee für die mitgereisten Fans und Sponsoren, auf dem gepflegten Grün ging es am Samstag in Palma de Mallorca zur Sache. „Die Atmosphäre hier hat die Motivation noch einmal hochgefahren”, sagte Trainer Jens Rasiejewski nach der Abschluss-Einheit. Dass kein zweiter Testspielgegner gefunden wurde und der hoteleigene Platz nicht in optimalem Zustand war, geriet fast zur Randnotiz.

Überhaupt war der Coach mit dem kurzen Trainingslager mit nur vier kompletten Tagen vor Ort „sehr zufrieden. Die Bedingungen waren sehr gut, wir haben alles abgearbeitet, was wir uns vorgenommen haben, die Spieler haben sehr gut mitgezogen”, sagte er. Ein Wermutstropfen war, dass Danilo Soares auch am Samstag nicht mittrainieren konnte.

China-Transfer noch ein Thema

Das Thema China-Wechsel des Ex-Kapitäns hat sich wohl noch nicht erledigt. Bereits am Mittwoch gab es im Hotel, wie berichtet, eine Gesprächsrunde mit Aufsichtsrats-Chef Hans-Peter Villis, Sportvorstand Christian Hochstätter, Trainer Rasiejewski sowie Bastians und seinem Berater. Bastians’ Wechselwunsch ist bisher an der Ablösesumme gescheitert. Die Chinesen müssten einen siebenstelligen Betrag für den Innenverteidiger überweisen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass noch im Januar ein Angebot eingeht.