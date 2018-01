Am 18. Spieltag kam Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg zuhause nicht über ein 0:0-Remis hinaus. Auch, weil zu viele Chancen liegen gelassen wurden.

Roman Bürki: Gibt's auch nicht oft: Sprechchöre für den Torwart. Gegen den frei vor ihm auftauchenden Daniel Didavi hielt er das 0:0 stark fest (37.). Nicht nur in dieser Szene souverän und ruhig.

Note: 2,5

Lukasz Piszczek: Der Pole feierte seine Bundesliga-Rückkehr. Letztes Spiel: im September. Auf seiner rechten Seite war er viel unterwegs, hatte viele Ballkontakte und schaffte es sogar, mit dem vermutlich offensichtlichsten Handspiel seit langem am eigenen Strafraum keinen Freistoß zu verursachen. Seine Hereingabe setzte Andrey Yarmolenko (22.) neben das Tor.

Note: 3

Sokratis: Der Abwehrchef hielt die Defensive gegen allerdings auch eher ungefährliche Wölfe zusammen und zweikämpfte sich durch die Partie.

Note: 3

Ömer Toprak: Der Innenverteidiger fühlt sich offenbar in der defensiveren Ausrichtung unter Trainer Peter Stöger wohler. Er verrichtete solide seine Arbeit und blockte gar entscheidenden den Schuss von Divock Origi am Fünfmeterraum (33.).

Note: 3

Jeremy Toljan: In der Defensive klar und solide. Offensiv allerdings ohne bleibenden Eindruck.

Note: 4

Julian Weigl: Oft eifrig bewacht vom Wolfsburger Daniel Didavi vermochte der Mittelfeldstratege in der ersten Halbzeit kaum Akzente zu setzen. Sein steiler Pass auf Yarmolenko in der zweiten Halbzeit fiel auf - auch weil es nicht viele davon gab.

Note: 4

Andrey Yarmolenko: Das Stadion raunte, als er entweder Richtung Tor durchlaufen oder einen Kollegen anspielen musste - und beides nicht tat (8.). Die doch stramm getreten Hereingabe Piszczeks setzte er neben das Tor (22.). Noch eklatanter: Nach einer feinen Hereingabe von Götze setzte er den Ball vollkommen frei vor dem halb verwaisten Tor über die Latte (48.). Initiator vieler Aktionen, am Ende aber glücklos. Beleg: Sein Schussversuch ins Seitenaus.

Note: 4,5

Shinji Kagawa: Nach einer unauffälligen ersten Halbzeit steigerte sich der Japaner ein wenig. Er gab die Vorlage zum Pfostenschuss von Sancho (54.), wirkte aber so, als könnten die Füße nicht immer das umsetzen, was die Ideen befahlen.

Note: 4

Mario Götze: Nach wochenlanger Verletzungspause wie kein anderer gewillt, das Spiel an sich zu reißen. Nicht immer erfolgreich. Aber: Der Pass auf Isak war eine Sehenswürdigkeit, die ein Tor verdient gehabt hätte (42.). Gleiches gilt für die Vorlage zur riesigen Yarmolenko-Chance (48.). Wseil die Kraft für mehr noch fehlt anschließend ausgewechselt.

Note: 2,5

Jadon Sancho: Unbekümmert und mutig dribbelte der 17-Jährige bei seinem Startelf-Debüt drauflos - allerdings war dies nicht unfrei von Fehlern. Andererseits: Mit einem Beinschuss für einen verdutzten Wolfsburger initiierte er die Großchance von Yarmolenko (22.). Kurz nach der Halbzeit, als er wieder sehr umtriebig wirkte, setzte er aus spitzem Winkel einen Schuss an den Pfosten (54.).

Note: 3

Alexander Isak: Der schmächtige Schwede erschrak offenbar selbst, als er in nur einem Zweikampf zwei Wolfsburger versehentlich niederstreckte. Eine Yarmolenko-Flanke hätte er beinahe Richtung Tor köpfen können. Pech hatte er bei seinem Schuss an den Pfosten (42.). Zudem auch mit fußballerischen Aufgaben nicht überfordert, wie sein Vortrag bei einem Konter zeigte.

Note: 3,5

Mahmoud Dahoud (56. Minute für Götze): Verteilte ein paar hübsche Pässe, ohne allerdings Götzes Schwung aufrecht erhalten zu können.

Note: 3,5

André Schürrle (68. Minute für Isak): Legte sich seinen Volleyschuss selbst per Kopf vor. Klingt komisch, war aber so. Der Ball flog aber am Tor vorbei (79.).

Nuri Sahin (78. Minute für Yarmolenko): Gegen den herausgeeilten Torwart versuchte der Linksfüßer einen Heber - mit dem rechen Fuß. Es blieb die letzte Dortmunder Chance.