Der Ex-Dortmunder Mitchell Langerak (29) kehrt Spanien den Rücken und wechselt in Richtung Fernost zu einem Erstligisten aus Japan.

Langeraks bisheriger Arbeitgeber Levante UD gab den Transfer des Torhüters auf Twitter offiziell bekannt. Somit wird der Ex-Bundesliga-Torwart zum J-League-Aufsteiger Nagoya Grampus wechseln und nach aktuellem Stand auch auf Lukas Podolski mit Vissel Kobe treffen.

Letzte Saison noch in der zweiten Bundesliga beim VfB Stuttgart unter Vertrag, sorgte der Australier als Nummer eins zwischen den Pfosten in erheblichem Maße mit für den Wiederaufstieg in die erste Liga. Zehn Spiele ohne Gegentor, 37 Gegentore in 34 Einsätzen – so die Statistik.

Langerak war zur Saison 15/16 vom BVB für 3,5 Millionen Euro ins Schwabenland gewechselt. Bei Borussia Dortmund blieb er die zweite Wahl hinter Roman Weidenfeller, konnte jedoch in der Saison 2014/15 neun Einsätze verbuchen. Der Australier war 2010 von Down Under nach Dortmund gewechselt.