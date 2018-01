Fußball-Oberligist SSVg Velbert investiert auf dem Transfermarkt weiter vor allem in die Zukunft.

Am Donnerstagabend machte der Club die Verpflichtung von Kevin Wieczorek perfekt. Wieczorek spielte in der Hinrunde sechsmal für den VfL Bochum in der A-Jugend-Bundesliga. Vergangene Saison traf er in der A-Jugend-Niederrheinliga 18mal für Kray, spielte zuvor auch für RW Essen. Wieczorek soll in Velbert zunächst in der U19 spielen, er hat aber schon einen Anschlussvertrag für die Senioren (bis 2019) unterschrieben.