Der 19-jährige Innenverteidiger Sören Lippert wechselt mit sofortiger Wirkung von Borussia Dortmunds U19 zum abstiegsbedrohten Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern.

Der 1,93 Meter große Innenverteidiger wechselte 2014 aus der Jugend von Eintracht Frankfurt zum BVB und absolvierte in der laufenden Saison in der A-Junioren-Bundesliga-West vier Spiele. Außerdem kam der gebürtige Wiesbadener drei Mal in der UEFA Youth-League und einmal im DFB Pokal zum Einsatz.

Nun soll er dem abstiegsbedrohten Zweitligisten dabei helfen, die Klasse zu halten. Die Pfälzer liegen nach der Hinrunde mit lediglich 12 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Rang 16, der immerhin zur Relegation berechtigt, ist aktuell sieben Punkte entfernt.