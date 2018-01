Fußball-Weltmeister Mats Hummels ist zum ersten Mal Vater geworden.

Der Innenverteidiger der Nationalmannschaft und des FC Bayern München gab am Donnerstag via Twitter die Geburt seines Sohnes bekannt, ohne den Namen zu verraten. "Willkommen in dieser wunderschönen Welt. Wir sind so glücklich, und ich könnte nicht stolzer auf meine Frau und meinen kleinen Sohn sein, denen es beiden gut geht", schrieb Hummels.

Der 29-Jährige ist seit Juni 2015 mit seiner Frau Cathy verheiratet.