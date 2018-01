Die Sportfreunde Lotte haben ihr zweites Testspiel der laufenden Vorbereitung absolivert und das zweite Mal 1:1-Remis gespielt.

Am Dienstagmittag gastierte der von Andreas Golombek trainierte Drittligist beim Nord-Regionalligisten VfL Wolfsburg. Neuzugang Mats Facklam erzielte das Tor für die Sportfreunde. "Das war ein ordentlicher Test", resümierte "Golo". Am Sonntag hatte Lotte 1:1 in Emmen gespielt.

Mit Michael Zant (zuletzt FC Ingolstadt II) und Fabian Schnabel (SV Schalding-Heining) testeten die Lotter auch zwei Probespieler.