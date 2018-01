Gibt es die große Überraschung in Bochum? Oder schnappt sich eine Mannschaft den Pott, deren Spieler und Betreuer wissen, wie es sich anfühlt, ihn in die Höhe zu stemmen?

Vor der Endrunde der Bochumer Hallenstadtmeisterschaft hat sich der Favoritenkreis in Stellung gebracht. Und in Gruppe B könnte die erste Begegnung schon so etwas wie ein vorgezogenes Endspiel sein. Dort trifft Titelverteidiger TuS Hordel auf Schwarz-Weiß Wattenscheid 08.

„Die werden bestimmt nicht so schlecht sein“, mutmaßt 08-Trainer Jürgen Meier – und untertreibt dabei bewusst. Ihm ist klar, dass der Westfalenligist neben einer überragenden Qualität auch die notwendige Motivation mitbringen wird, um in der Rundsporthalle in unmittelbarer Nähe des Bochumer Stadions nach 2017 erneut zu triumphieren. „Wir haben im Vorfeld gesagt, dass wir die Sache seriös angehen wollen, dass wir jedes Spiel wie ein Endspiel angehen wollen“, sagt Hordels Trainer David Zajas – er unterstreicht damit Meiers Aussagen.

„Ich bin Trainer-Titelverteidiger“



Noch vor einem Jahr, als Hordel den Pott holte, stand ein anderer Verantwortlicher an der Seitenlinie. Der ist in diesem Jahr wieder dabei – allerdings in neuer Funktion. „Ich bin Trainer-Titelverteidiger“, sagt René Ziarna mit einem Augenzwinkern. Und er deutet an, dass das Kunststück in diesem Jahr wiederholen will. Zwar mit der DJK Wattenscheid, dafür aber mit der gleichen Taktik, mit der er im Vorjahr Erfolg hatte. Und am vergangenen Sonntag bei der inoffiziellen Wattenscheider Stadtmeisterschaft.

Denn in der Halle West, in der sich die Wattenscheider Klubs messen und die drei besten von ihnen in die Endrunde einziehen, gelang Ziarna ein kleiner Coup. Er ließ seinen Torhüter Jarek Matera als fünften Feldspieler agieren. Das Rezept ging wieder einmal auf. „Ich bin stolz, dass die Jungs das Turnier mit einem System gewonnen haben“, befand der Trainer. Ziel sei nun, die Runde der letzten Vier am Sonntag zu erreichen. Längst hat sich der Landesligist in den engen Favoritenkreis gespielt.

Zwei Titelverteidiger aus dem vergangenen Jahr, noch dazu Landesligist Wattenscheid 08, das in den letzten sechs Jahren viermal triumphiert hat. Die Favoriten sollten feststehen. Doch 08-Trainer Jürgen Meier warnt: „Ich lasse mich da nicht blenden. Die Sportfreunde Westenfeld haben in Wattenscheid auch eine hervorragende Rolle gespielt. Und die spielen in der Kreisliga C.“

So oder so: Es wird ein spannender Tag in Bochum. Am Vormittag starten die Spiele der Gruppen A und B sowie die ersten beiden Viertelfinals, am Nachmittag die der Gruppen C und D. Auch hier treten – wie bei den anderen Gruppen auch – die beiden Ersten im Viertelfinale gegeneinander an. Am Sonntag wird schließlich der Bochumer Hallenstadtmeister ausgespielt. Ganz gleich, ob es ein neuer oder der alte ist...