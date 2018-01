U19-Coach Christian Britscho und der Wuppertaler SV haben sich auf eine Verlängerung des Vertrags bis 2019 geeinigt.

Der 47-Jährige kam zur Rückrunde der letzten Saison vom VfL Bochum und steht mit dem Team in der Niederrheinliga aktuell auf dem ersten Platz.

"Christian entwickelt unsere U19 weiter. Das ist eine extrem wichtige Aufgabe in unserem Verein und die macht er sehr gut. Wir gehen mit der Vertragsverlängerung unseren eingeschlagen Weg kontinuierlich weiter. Wir freuen uns, dass der Kontakt mit der sportlichen Leitung und die sportliche Verzahnung so gut und eng läuft und wir uns mit Christian auf eine weitere Zusammenarbeit einigen konnten", erklärt WSV-Sportvorstand Manuel Bölstler.

Christian Britscho freut sich auf seine Zukunft in Wuppertal: "Es ist schön weiterhin Teil dieses tollen Vereins zu sein. Ich bin sehr froh in dieser spannenden Phase des Konzepts "WSV2020" dabei zu sein und an einer wichtigen Stellschraube mitarbeiten zu können. Die U19 ist eine talentierte, junge und willige Truppe, in der einige nach ihrer Zeit in der Jugend sicherlich den Weg in die erste Mannschaft finden können. Für mich ist es weiterhin sehr reizvoll mit diesen Jungs arbeiten zu können."