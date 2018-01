Der FC Schalke 04 hat einen guten Transfer getätigt, indem er Mark Uth ablösefrei geholt hat. Ob der Stürmer direkt einschlägt, bleibt abzuwarten. Ein Kommentar.

Dass der FC Schalke 04 für die neue Saison schon jetzt einen der begehrtesten deutschen Stürmer verpflichtet, darf als kluger Transfer gewertet werden: Der Hoffenheimer Mark Uth ist torgefährlich und ablösefrei – Schalke konnte also nicht vieles falsch machen. Ein guter Fang.

Skeptiker merken allerdings mit Recht an, dass in den vergangenen Jahren auch Adam Szalai, Eric Maxim Choupo-Moting, Sidney Sam und Franco Di Santo als Hoffnungsträger gekommen waren – keiner dieser Angreifer konnte auf Schalke die Form früherer Tage konstant nachweisen. Allerdings hat der neue Trainer Domenico Tedesco in kurzer Zeit viele Spieler weitergebracht. Genau das macht Uth nun besonders interessant.