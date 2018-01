Die Teams aus den beiden deutschen höchsten Spielklassen absolvierten am Dienstag einen durchwachsenden Testspielnachmittag.

Zwei Bundesligisten haben am Dienstag nur wenige Tage vor Rückrunden-Start Testspiele absolviert: Der FC Bayern München und Hannover 96 feierten jeweils eine gelungene Generalprobe.

Bayern setzte sich mit einem 5:3-Erfolg (1:1) gegen den Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach durch. Ein wenig glanzvoller Auftritt des Rekordmeisters - mit Ausnahme von Franck Ribery. Dem quirligen Franzosen gelang nach seiner Einwechslung in der zweiten Hälfte gleich ein Hattrick. Er erzielte die Treffer zum 3:2 (59.), 4:3 (63.), 5:3 (70.). "Gegen Leverkusen wird es eine schwere Partie. Dort müssen wir alles geben, um zu gewinnen", sagte Franck Ribery dem vereinseigenen Sender "FC BAYERN.tv" im Hinblick auf die Partie am Freitag im Anschluss an die Partie. Für die übrigen Bayern-Tore sorgten Riberys Landsmann Kingsley Coman (33.) und Nationalspieler Thomas Müller (50.).

Ein etwas deutlicherer Sieg, ebenfalls gegen einen Drittligisten, gelang Hannover 96. Der Tabellenelfte der Bundesliga schlug den SC Paderborn 07 mit 4:1 (2:1). Ihlas Bebou (12.), Niclas Füllkrug (33.), Linton Maina (52.) und Charlison Benschop (68.) trugen sich seitens 96 in die Torschützenliste ein.

Währenddessen verliefen die Vorbereitungspartien der deutschen Zweitligisten durchwachsen. Dynamo Dresden holte im Trainingslager im spanischen Marbella ein knappen 2:1-Sieg (1:0) gegen Werder Bremen II. Auch die SV Darmstadt 98 feierte ein Erfolgserlebnis. Die Lilien gewannen gegen den belgischen Erstligisten Waasland-Beveren mit 3:0 (1:0).

Niederlagen setzte es dagegen für den 1. FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf. Der Club unterlag KAA Gent mit 0:1 (0:0). Die Fortuna musste eine 1:3-Pleite (1:2) gegen Standart Lüttich hinnehmen. Emir Kujovic erzielte die frühe Führung für den Zweitliga-Spitzenreiter (6.), doch danach gaben die Rheinländer die Begegnung aus der Hand. Schlimmer noch: Beim Stand von 1:2 kurz vor der Pause verletzte sich Nachwuchstalent Gökhan Gül am Knie. Eine genauere Diagnose steht noch aus. Trainer Friedhelm Funkel zeigte sich auf der Vereinshomepage insgesamt zufrieden mit dem Auftritt seines Teams: "Im zweiten Durchgang war es schwierig. Trotzdem hat es das Team in der Besetzung in der zweiten Hälfte ordentlich gemacht."