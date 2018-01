Die Turngemeinde Essen-West liegt nach der Hinrunde nur drei Punkte hinter der Spitze zurück. In der Winterpause verstärkte sich der A-Ligist mit vier Spielern.

Mohammed Diab (TuS 84/10 Essen), Sezer Dursun (SC Phönix Essen), Gökhan Küplü (FC Kray II) und Erkan Özpay (TuS Helene) sind neu an der Haedenkampstraße. Derweil haben Turgul Aktas (TuRa 86 Essen) und Deniz Uzun (FC Alanya) die Mannschaft von Trainer Dennis Herrmann verlassen.

Trotz des Abstands von nur drei Punkten auf Spitzenreiter DJK Sportfreunde Katernberg will Herrmann von einem möglichen Aufstieg in die Bezirksliga nichts wissen: "Das "A-Wort" will ich gar nicht in den Mund nehmen. Das haben sich vor der Saison ganz andere Klubs auf die Fahne geschrieben. Wir spielen eine richtig gute Serie und wollen diese auch in der Rückrunde untermauern. Mal schauen, was am Ende dann dabei herausspringt."