Der FC Schalke 04 hat seinen ersten Transfer für die Saison 2018/19 verkündet. Mark Uth wechselt zu den Königblauen. Das gab der Verein bekannt.

Der Transfer hatte sich bereits angedeutet, jetzt hat ihn der FC Schalke 04 bestätigt: Mark Uth wechselt ins Revier. Er wird ab der Saison 2018/19 das Schalke-Trikot tragen. Beim S04 erhält der Stürmer einen Vierjahresvertrag bis zum 30. Juni 2022. Er kommt ablösefrei.

„Mark Uth ist der derzeit torgefährlichste deutsche Angreifer der Bundesliga und wird unsere Optionen in der Offensive ab Sommer noch einmal deutlich verbessern. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für Schalke 04 gewinnen konnten“, meinte Sportvorstand Christian Heidel.

"Ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass ein Wechsel zum FC Schalke 04 für mich der richtige nächste Schritt ist. Ich freue mich auf die neue Herausforderung ab Sommer“, erklärte Uth.

Die Profikarriere begann in den Niederlanden

Der gebürtige Kölner schaffte Sprung ins Profigeschäft in den Niederlanden. Eine Saison in der Zweiten Mannschaft beim SC Heerenveen (2012-2013), dann ein Jahr – vom SC Heerenveen ausgeliehen - bei Heracles Almelo (2013-2014) in der niederländischen Eredivisie und eine Spielzeit in Heerenveen selbst in jener Liga. In der Eredivsie markierte Uth in 63 Partien insgesamt 23 Tore. 2015 folgte der Wechsel zur TSG 1899 Hoffenheim. Hier traf Uth in 72 Pflichtspielen insgesamt 28 Mal.