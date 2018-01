Zwei Spieler könnten den FC Schalke in der Winterpause noch verlassen. Fabian Reese und Bernard Tekpetey sollen Kandidaten für eine Leihe sein. Die Talente sollen Spielpraxis sammeln.

Auf Schalke wird das schwierig, vor allem nachdem S04 mit Cedric Teuchert (vom 1. FC Nürnberg) und Marko Pjaca (ausgeliehen von Juventus Turin) gerade erst zwei Zugänge für die Offensive verpflichtet hat.

Der erste Abgang scheint sich nun bei Reese anzudeuten. Wie der "MDR" berichtet, soll Reese vor einer Ausleihe zum Zweitligisten Erzgebirge Aue stehen. Der "MDR" berichtet, dass sich die beiden Vereine einig sind, nur der Spieler müsse dem Wechsel noch zustimmen.

In der letzten Saison war Reese bereits an den Karlsruher SC verliehen worden. Bilanz von Reese in dieser Saison: Sieben Spiele, in denen es der 20-Jährige auf nur 68 Einsatzminuten gebracht hat. Am 30. Juni 2019 läuft sein Vertrag aus.

Bis zum 30. Juni 2020 läuft der Vertrag von Tekpetey. Im Winter wurde die Leihe zum SCR Altach vorzeitig aufgelöst. Zwei ausländische Erstligisten sollen Interesse an einer neuen Leihe haben.

Der Schalke-Kader am 8. Januar

Tor

Michael Langer

Ralf Fährmann

Alexander Nübel

Abwehr

Matija Nastasic

Pablo Insua

Thilo Kehrer

Bastian Oczipka

Naldo

Sascha Riether

Mittelfeld

Benjamin Stambouli

Weston McKennie

Evgen Konoplyanka

Leon Goretzka

Max Meyer

Amine Harit

Donis Avdijaj

Alessandro Schöpf

Daniel Caligiuri

Nabil Bentaleb

Sturm

Fabian Reese

Cedric Teuchert (kam im Winter aus Nürnberg)

Guido Burgstaller

Marko Pjaca (wurde im Winter ausgeliehen von Juventus Turin)

Bernhard Tekpetey

Franco Di Santo

Breel Embolo

Abgänge:

Coke (ausgeliehen an UD Levante)

Mögliche Abgänge:

Fabian Reese (Erzgebirge Aue?)

Bernhard Tekpetey