Sven Mislintat bläst der Wind ins Gesicht. Arsenal-Coach Arséne Wenger weiß nicht recht, was er was er mit dem Ex-BVB-Chefscout angefangen soll.

Knapp sechs Wochen nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund zum FC Arsenal in die Premier League bläst Sven Mislintat der Wind schon ins Gesicht. Arsenals Cheftrainer Arsène Wenger weiß nicht recht, was er mit dem ehemaligen BVB-Chefscout angefangen soll. „Wir kannten alle Spieler in Europa schon, bevor Sven zu uns kam“, betont der 68-jährige Elsässer, der seit 1996 bei den Gunners sportlich verantwortlich ist, gegenüber dem Internetportal Football-London.

„Manchmal kennt er vielleicht einen Spieler von einem kleinen Verein in Deutschland, den wir vielleicht vergessen haben“, fügt Wenger an. Er vermisst seinen langjährigen Talentesucher Steve Rowley, der nach 35 Jahren den FC Arsenal Anfang November verlassen hatte.