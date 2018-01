Der Regionalligist Wuppertaler SV hat den Vertrag mit seinem Leistungsträger Kevin Hagemann verlängert.

Der 27-Jährige hat einen Vertrag für zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2020 mit einer Option auf eine weitere Saison unterschrieben. In der laufenden Saison kam er verletzungsbedingt nur in elf Begegnungen zum Einsatz, schoss hierbei allerdings fünf Tore.

Wuppertals Sportvorstand Manuel Bölstler betont: „Kevin ist ein absoluter Topspieler der Regionalliga und ein Schlüsselspieler für unsere Zukunft. Wir sind sehr glücklich über die Vertragsverlängerung. Kevin möchte unseren eingeschlagenen Weg im Bezug auf das Konzept „WSV2020“ mitgehen. Das zeigt auch die Vertragslaufzeit von zwei Jahren plus einer weiteren Saison per Option. Für unsere Kaderplanung ist der neue Vertrag mit Kevin ein großer und wichtiger Schritt in die richtige Richtung.“