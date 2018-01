Der Essener Bezirksligist Blau-Gelb Überruhr will in der Restrunde am Doppelaufstieg basteln. Dafür hat sich der Tabellenführer der Gruppe 3 noch einmal verstärkt.

Gabriel Tesche (SC Frintrop), Dominik Hörstgen (VfB Frohnhausen) und Florian Köhler (TuS Holsterhausen) schließen sich der Mannschaft von Trainer Jörg Dohmann an.

Derweil haben Tim Vielain (Sportfreunde Niederwenigern II), Kevin Kraus, Kai Schultheis (beide Fußballpause) sowie Walid El Said (Ziel unbekannt) Überruhr verlassen. Michael Erzen war schon Ende Oktober in Richtung SV Hohenlimburg gewechselt. Hier bekleidet der Ex-Profi das Traineramt.

Mario Salogga, Sportlicher Leiter und Trainer der Kreisliga-B-Mannschaft in Überruhr, ordnet alles dem Doppelaufstieg unter: "Wenn man zur Winterpause Erster ist, dann will man auch am Saisonende oben stehen. Das ist doch klar. Wir haben eine gute Mannschaft, die um den Titel spielen will. Ich glaube, dass die drei neuen Jungs uns noch einmal stärker machen."

Salogga, der seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängerte, baute seit seiner Amtsübernahme im Mai 2015 einiges auf in Überruhr. Als der ehemalige U23-Trainer des FC Kray an der Bezirkssportanlage Essen-Überruhr anheuerte, hatte der Verein gerade einmal zwei gemeldete Mannschaften. Aktuell sind es zwölf Teams. "Wir wollen den ganzen Verein nach vorne bringen. Es macht keinen Sinn die ganze Kraft nur in die Erste Mannschaft zu investieren. Wir wollen bei Blau-Gelb Überruhr als Verein wachsen und da sind wir auf einem guten Weg." Mit Trainer Dohmann soll demnächst verlängert werden. Salogga: "Wir sind in Gesprächen. Aber noch ist die Tinte nicht trocken."

Dass Salogga nicht nur die Erste Mannschaft, sondern der Gesamtverein am Herzen liegt, beweist die Kaderzusammenstellung bei der Hallenstadtmeisterschaft. Blau-Gelb Überruhr tritt mit einer Auswahl aus U19-Spielern sowie Akteuren aus der Kreisliga-B- sowie Bezirksliga-Mannschaft an. "Wir repräsentieren einen Verein und bei so einer Veranstaltung wollen wir auch Worten Taten folgen lassen", betont Salogga.

Und das hat gut geklappt. Denn in der Qualifikation zeigte Überruhr starke Leistungen und verwies unter anderem die Landesligisten Sportfreunde Niederwenigern und ESC Rellinghausen auf die Plätze. Salogga, dessen Blau-Gelb Überruhr zu den Favoriten gezählt wird, erklärt: "Wir wollen Spaß haben und die Hallenrunde genießen. Wir haben überhaupt keinen Druck.