Der BVB ist mit einem Erfolg ins Jahr gestartet, im Test gegen Fortuna Düsseldorf gab es ein 2:0 – aber auch noch viel Luft nach oben.

Borussia Dortmund hat das erste Testspiel des Jahres 2018 gewonnen: Gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf gelang im Estadio Municipal de La Linea de la Concepcion ein 2:0 (0:0)-Sieg dank eines Treffers von Alex Isak. Dabei war beiden Mannschaften anzumerken, dass sie erst vor wenigen Tagen in die Vorbereitung auf die Rückrunde gestartet sind, über weite Strecken war es eine zähe Partie.

BVB-Trainer Peter Stöger hatte auf eine ganze Reihe an Spielern verzichtet: Pierre-Emerick Aubameyang und Dan-Axel Zagadou trainierten im rund 70 Kilometer entfernten Marbella individuell, die nach langer Verletzungspause zurückgekehrten Mario Götze, Gonzalo Castro und Lukasz Piszczek wurde noch geschont. Für Marco Reus und Jacob Bruun Larsen wäre ein Einsatz noch zu früh gekommen, Marcel Schmelzer (Muskelverletzung), Roman Bürki (Erkältung) und Christian Pulisic (Schlag aufs Schienbein) fielen aus.

Und nach nur elf Minuten Spielzeit wurde die Verletztenliste noch um einen Namen länger: Raphael Guerreiro musste ausgewechselt werden, für ihn übernahm der gelernte Innenverteidiger Marc Bartra den Posten des Linksverteidigers. Der BVB hatte von Beginn an mehr vom Ball, ohne nach vorne allzu viel Esprit zu versprühen, Fortuna hatte die besseren Chancen: Benito Raman tauchte nach einem Fehlpass von Shinji Kagawa frei vor Roman Weidenfeller auf, legte den Ball aber am Tor vorbei (26.). Und auch in der 35. Minute verfehlte der Belgier aus aussichtsreicher Position das Ziel.

Die Dortmunder ließen sich Zeit, ihrerseits eine gefährliche Gelegenheit herauszuspielen. Kurz vor der Pause allerdings gelang ihnen ein richtig guter Spielzug, an dessen Ende Shinji Kagawa den 17-jährigen Jadon Sancho bediente. Doch der scheiterte an Fortuna-Torwart Tim Wiesner (45.).

Der BVB startet druckvoller in die zweite Halbzeit, von der Fortuna kamen kaum noch Offensivaktionen. Jeremy Toljan brach nach Doppelpass mit Kagawa auf der rechten Seite durch, sein Querpass aber wurde noch eben zur Ecke geblockt (54.), weitere versuche versandeten allerdings schon deutlich früher. Nach einer Stunde durfte dann immerhin Erik Durm nach 163 Tagen Verletzungspause sein Comeback feiern – und ein wenig später fiel dann tatsächlich ein Tor: Andrey Yarmolenko schoss von halbrechts, Gökhan Gül fälschte ab – genau in den Fuß von Isak, der aus kurzer Distanz zum 1:0 für den BVB abstaubte (71.). Und in der 84. Minute kam dann die Entscheidung: Yarmolenko setzte sich rechts durch, legte quer auf Kagawa, der aus zehn Metern einschob.