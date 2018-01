Nachdem die DJK Wacker Bergeborbeck, kurz vor dem Start des Essener Hallenturniers, die Teilnahme zurückgezogen hat, war Organisator Günther Oberholz bedient.

"Wir waren erstmal geschockt als der Anruf von Wacker Bergeborbeck kam", erklärte Turnier-Organisator Günther Oberholz die Reaktion der Turnierleitung. Wenige Stunden vor dem Start in die Essener Hallenfußballsaison zog der C-Ligist seine Mannschaft zurück, weil sich schlichtweg keine fünf Spieler plus Torwart fanden.

Die Absage hatte zur Folge, dass die anderen Mannschaften aus der Wacker-Gruppe (BV Eintracht 16, Sportfreunde 1918 Altenessen, Essener SC Preußen 02) sicher in die nächste Runde einzogen. Alle Spiele von Bergeborbeck wurden als 0:2-Niederlage gewertet. "Wir hatten also zeitlich einige Lücken in unserem Turnierplan. Aber wie man es aus dem Amatuerfußball kennt konnten wir die Situation mit vereinten Kräften angehen", sagte Oberholz und brachte seine Freude über die Gemeinschaft im Essener Fußball zum Ausdruck.

Es formierte sich kurzerhand das Team "Allstars-Essen" bestehend aus Spielern von RuWa Dellwig und TuS Essen West 81. Die Allstars spielten außer Konkurrenz anstelle von Bergeborbeck und sorgten dafür, dass die zeitlichen Lücken gefüllt wurden. Die letzte Partie konnten die "Retter in der Not" sogar noch für sich entscheiden (4:3-Sieg gegen Essener SC Preußen 02).

"Wenn ich mich für ein Turnier anmelde, dann will ich doch auch als Verein präsent sein. Das finde ich einfach schade." Günther Oberholz (Organisator)

"Wenn ich mich für ein Turnier anmelde, dann will ich doch auch als Verein präsent sein. Da muss man den anderen Vereinen gegenüber seiner Verantwortung gerecht werden.Selbst wenn ich nur mit einer Altherrenmannschaft antrete. Das finde ich einfach schade", ärgerte sich der ehemalige Kray-Präsident weiter. Laut der Aussage des Organisators wird der Kreisverband über eine mögliche Strafe gegen Wacker-Bergeborbeck verhandeln.

Den sportlichen Aspekt sollte das Vorkommnis am Ende aber nicht trüben, denn auch in der zweiten Gruppe wollten sich vier Mannschaften beweisen. Den Einzug in die nächste Runde schafften hierbei die DJK Juspo Essen West, die Spvg. Schonnebeck und TuS Essen West 81. Auf regulären Weg ausgeschieden ist die DJK SG Altenessen.

Der nächste Gruppenspieltag findet am Samstag, 06.01. ab 13 Uhr, in der Halle Bergeborbeck statt.