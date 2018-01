Am ersten Tag der Zwischenrunde der Dortmunder Hallenstadtmeisterschaften hat ein Titelaspirant seine Ambitionen eindrucksvoll bestätigt.

In der gut besuchten Halle Rellinghausen stach der FC Brünninghausen unter den Teilnehmern heraus. Mit zwei deutlichen Erfolgen löste die Elf von Trainer Alen Terzic bereits früh das Ticket für den morgigen Tag, an dem mit einer weiteren Zwischenrunde die Teilnehmer für die Finalrunde der Dortmunder Hallenstadtmeisterschaften gelöst werden.

„Es wird morgen sicherlich deutlich schwieriger. Die Gegner werden noch besser. Bereits gegen Eichlinghofen wurden wir heute stark gefordert. Es war eine schwere und unbequeme Aufgabe“,, betonte Brünninghausen-Trainer Alen Terzic. Gegen den TuS Eichlinghofen gelang dem Oberligisten zunächst ein 3:0, ehe die Dortmunder im letzten Gruppenspiel gegen den BV Brambauer-Lünen ein Feuerwerk abbrannten und den Kontrahenten zweistellig mit 10:0 aus der Halle schossen.

„Im zweiten Spiel sind wir in unseren Rhythmus gekommen. Das ist jetzt unser viertes Spiel in der Halle. Wir finden schon so langsam zu dem ein oder anderen Ablauf, was auch enorm wichtig ist“, kommentierte Terzic die Leistung seiner Schützlinge.

Deutlich enger ging es derweil in Gruppe 3 zu. Erst die Tordifferenz entschied zugunsten des VfR Sölde & des TuS Holzen-Sommerberg, die sich im letzten Gruppenspiel duellierten (1:2). Die Segel streichen musste hingegen denkbar knapp der SV Körne. In der Gruppe 2 verspielte Viktoria Kirchderne drei Sekunden vor Schluss noch durch ein 3:3 gegen den VfB Lünen die Tabellenführung. Dennoch qualifizierte sich die Viktoria, die im ersten Gruppenspiel den ebenfalls qualifizierten Hombrucher SV mit 3:1 schlug, für die zweite Zwischenrunde. Außerdem mit dabei: Der TuS Eichlinghofen, der mit einer großen Anhängerzahl angereist war.