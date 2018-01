Der Kroate hätte zum VfL Wolfsburg gehen können. Aber er wollte ins Revier. Nicht nur Ex-Kapitän Höwedes gratulierte ihm in Turin zu diesem Leihgeschäft.

Vor seinem ersten Training bei Schalke 04 war Marko Pjaca bereits im Bilde. Der Kroate, für 800 000 Euro von Juventus Turin ausgeliehen, hatte sich am Abend zuvor ausführlich mit seinem neuen Kollegen Matija Nastasic über System, Anforderungen und taktische Finessen unter Trainer Domenico Tedesco unterhalten.

Nastasic, ein Serbe, hatte ihn im Trainingslager in Benidorm mit offenen Armen empfangen und sagt: „Wir machen Marko den Einstieg hier so leicht wie möglich. Ich helfe ihm natürlich bei allem, weil wir uns bestens verständigen können.“

Das Gastspiel von Pjaca wird nur vier Monate dauern. Dann muss er zurück nach Turin. Aus dieser Zeit will er, der eine lange Verletzungspause hinter sich hat, das Beste machen. „Ich will Schalke helfen, oben zu bleiben. Erst am Ende der Saison denke ich an die WM“, so Pjaca. Die Chancen, mit Kroatien beim Turnier in Russland dabei zu sein, erhöhen sich mit jedem starken Auftritt in der Bundesliga.

Bei der Europameisterschaft 2016 war Pjaca in drei Gruppenspielen dabei. Ein paar Monate später wurde sein Höhenflug gestoppt. Kreuzbandriss im rechten Knie, ein halbes Jahr Pause. „Die Verletzung liegt hinter mir. Ich bin hundertprozentig fit und freue mich auf Schalke“, sagt Pjaca.

Vorteile für alle Seiten

Sein Berater Marko Naletilic sieht das Leihgeschäft mit Schalke als „Win-win-Situation“ und stellt fest: „Markos große Qualitäten sind seine Schnelligkeit und seine Vielseitigkeit. Er kann in der Offensive alle Positionen ausfüllen. Er hat Tempo und Power und Klasse. Bei Juventus Turin wird er schon als Star angesehen, auch wenn er 2017 Pech mit der Verletzung hatte.“

Der italienische Rekordmeister stattete Pjaca mit einem Vertrag über viereinhalb Jahre aus und ist nicht bereit, den Spieler zu verkaufen. Die Juventus-Verantwortlichen trauen ihm Großes zu.

Sein Berater Naletilic sagt gegenüber dieser Zeitung: „Pjaca kann den Unterschied ausmachen. Das ist genau der Grund, warum Schalke ihn jetzt geholt hat.“ Trainer Domenico Tedesco erwartet durch Pjaca einen Schub. „Domenico Tedesco hat mir seine Pläne und Ideen erzählt. Ich war sofort überzeugt“, so Pjaca.

VfL Wolfsburg ausgestochen

Auch Benedikt Höwedes konnte ihm einiges erzählen. Der ehemalige Schalker Kapitän, im Sommer nach Turin ausgeliehen, wohnte mit Pjaca im selben Appartment-Haus. „Nicht nur Höwedes hat ihm Tipps gegeben und zum Wechsel gratuliert, sondern auch seine Landsleute Ivan Rakitic vom FC Barcelona sowie Andrej Kramaric aus Hoffenheim haben sich sehr positiv zur Ausleihe nach Schalke geäußert“, versichert Berater Naletilic. „Das hat Marko sehr gefreut und bestärkt.“

Der VfL Wolfsburg konnte den 22-Jährigen nicht bekommen. „Es gab neben Wolfsburg noch mehrere andere Interessenten, aber wir haben von Beginn an mit Schalke 04 auf einer Linie gelegen. Die Gespräche mit Trainer Tedesco und Manager Heidel waren sehr positiv.“ Eine Verlängerung der Ausleihe ist nicht ausgeschlossen.