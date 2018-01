Am Freitagabend um 18 Uhr fiel der Startschuss zur 24. Auflage der Essener Hallenstadtmeisterschaft. Eigentlich - denn es fehlte eine Mannschaft.

Eigentlich sollte Wacker Bergeborbeck in der heimischen Sporthalle an der Friedrich-Lange-Straße im C-Liga-Duell gegen den neugegründeten Verein BV Eintracht 16 den Essener Budenzauber 2018 eröffnen. Doch dazu kam es nicht. Wacker Bergeborbeck schaffte die zehn Fahrminuten von der Cathostraße zur Friedrich-Lange-Straße nicht. Es scheiterte nämlich daran, dass die Wackeraner keine fünf Spieler plus Torwart beisammen bekommen konnten. Das erfuhr die Turnierleitung erst im Laufe des Tages gegen 13 Uhr.

Mitorganisator Günther Oberholz und seine Kollegen entschlossen sich dazu, an Stelle von Wacker eine gemischte Auswahl des TuS Essen-West 81 und RuWa Dellwig ins Rennen zu schicken. So konnte zumindest gewährleistet werden, dass der Spielfluss unter der Absage der Bergeborbecker am Eröffnungstag nicht litt. Die zwei Vierergruppen konnten am Freitagabend, auch dank der spontanen Hilfe aus Essen-West und Dellwig, zeitlich über die Bühne gebracht werden.

Doch schon vor dem Turnierstart durften sich BV Eintracht 16, die Sportfreunde Altenessen 18 und der ESC Preußen Essen über das Weiterkommen in die nächste Runde freuen. Aufgrund des fehlenden Vereins Wacker Bergeborbeck.