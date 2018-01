Fortuna Köln hat einen neuen Spieler verpflichtet. Abwehrspieler Christoph Menz kommt vom Ligakonkurrenten Rot-Weiß Erfurt in die Domstadt.

Menz Christoph Menz» zum Profil absolvierte in dieser Saison 20 Spiele für die Thüringer, war aber in Ungnade gefallen, nachdem er seine Wechselgedanken öffentlich machte und den Verein kritisierte. Für Erfurt war der 29-Jährige drei Jahre am Ball. Zuvor spielte er für Dynamo Dresden und Union Berlin.