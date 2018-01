Zwei Trainerentlassungen, nur 23 Punkte aus 18 Spielen. Viel schlechter hätte die Hinrunde des VfL Bochum nicht verlaufen können. Die Fakten zur Hinserie des VfL.

· Unter dem neuen Trainer Ismail Atalan, der noch vor Saisonbeginn Gertjan Verbeek abgelöst hatte, verlor der VfL fünf der ersten neun Zweitliga-Spiele 2017/18 (Drei Siege, ein Remis) – auf Platz 13 liegend wurde Atalan entlassen und Jens Rasiejewski übernahm.

· Unter Rasiejewski gingen nur noch zwei der restlichen neun Partien verloren (Drei Siege, vier Remis), Bochum überwinterte auf Platz Zwölf. Rasiejewski holte in seinen neun Partien 13 Zähler, Atalan hatte in neun Spielen nur zehn Punkte geholt.

· Vor dem abschließenden 1:2 beim FC St. Pauli war Bochum sogar sechs Spiele in Folge unbesiegt gewesen (Vier Remis gefolgt von zwei Siegen).

· 23 Punkte nach 18 Spielen sind für den VfL mehr als in fünf der letzten sechs Spielzeiten, mehr waren es nur 2015/16 (damals 27). In den übrigens fünf Spielzeiten standen zu diesem Zeitpunkt immer zwischen 17 und 22 Zählern auf der Habenseite.

· Keine Aufstiegschancen? In der eingleisigen 2. Liga stieg noch nie ein Team auf, dass zu diesem Zeitpunkt 23 oder weniger Punkte hatte (alte Saisons auf Drei-Punkte-Regel umgerechnet).

· Warnendes Beispiel: In der Vorsaison hatte der spätere Absteiger Würzburg zu diesem Zeitpunkt sogar schon 28 Zähler gesammelt und stieg am Saisonende trotzdem ab.

· Der DFB-Pokal war für den VfL nach der zweiten Runde beendet (0:2 in Paderborn). In Runde eins hatte es ein 5:2 beim FC Nöttingen gegeben. In vier der letzten fünf Pokalsaisons war für Bochum spätestens in Runde zwei Schluss, nur 2015/16 nicht (Viertelfinale, 0:3 gegen den FC Bayern München).

· Der VfL Bochum erzielte 61% seiner Tore (Elf von 18) in der ersten Halbzeit – anteiliger Höchstwert in der 2. Liga.

· Bochums 18 Saisontore (wie Aue und St. Pauli) werden nur von Kaiserslautern (14) unterboten.

· Bochums sieben Tore in der zweiten Hälfte sind Tiefstwert in der 2. Liga.

· Der VfL traf nur einmal von außerhalb des Strafraums – Ligatiefstwert.

· Bochum hatte die drittbeste Passgenauigkeit 2017/18 (78%) und spielte in dieser Saison die zweitmeisten Pässe (8167, mehr nur Dresden mit 8311).

· Die Bochumer kassierten nach der Pause erst sieben Gegentreffer – klarer Ligabestwert.

· Lukas Hinterseer war mit fünf Toren bester Torschütze des VfL. Bester Vorbereiter war Kevin Stöger mit vier Torvorlagen. Hinterseer und Stöger lagen zusammen auch in der Scorerwertung auf Platz eins, zusammen mit Robbie Kruse (vier Tore, zwei Assists).