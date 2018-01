Fortuna Düsseldorf überwintert auf dem ersten Tabellenplatz. Mit nur 20 Gegentoren stellt der Spitzenreiter die drittbeste Abwehr der 2. Bundesliga. Die Zahlen zur Hinrunde.

· Düsseldorf gewann in der 2. Liga neun der ersten elf Saisonspiele (Ein Remis, eine Niederlage) und führte mit 28 Zählern die Tabelle an. Eine so gute Zwischenbilanz hatten in der eingleisigen 2. Bundesliga zuvor nur Hannover 96 in der Saison 1986/87 (10 Siege und 1 Niederlage) und Mainz 05 in der Saison 2001/02 (identische Bilanz wie Düsseldorf 2017/18) hingelegt.

· Danach folgten allerdings sechs Zweitliga-Spiele ohne Sieg (3 Remis, 3 Niederlagen), ehe mit dem 1:0 in Braunschweig ein versöhnlicher Jahresabschluss gelang.

· 34 Punkte nach 18 Spielen sind für die Fortuna mehr als in den Aufstiegssaisons 1988/89 (30) und 1994/95 (32, jeweils umgerechnet auf 3-Punkte-Regel). Besser war die Fortuna in der eingleisigen 2. Bundesliga nur in der letzten Aufstiegssaison 2011/12 (damals sogar 42 Punkte).

· Gute Aufstiegschancen: Seit es drei Punkte für einen Sieg gibt (1995/96), stiegen vier der sechs Teams auf, die nach 18 Spielen exakt 34 Punkte auf dem Konto hatten. Aber: Zuletzt war das 2010/11 bei Erzgebirge Aue der Fall, die Sachsen beendeten die Saison damals nur auf Platz fünf.

· Der DFB-Pokal war für die Fortuna nach der 2. Runde beendet (0-1 gegen Mönchengladbach). In Runde 1 hatte es ein 3-1 in Bielefeld gegeben. Das Achtelfinale erreichten die Düsseldorfer letztmals 2012/13.

· Friedhelm Funkel stieg als Trainer übrigens bereits fünfmal in die Bundesliga auf (zuvor 1992 und 1994 mit Uerdingen, 1996 mit Duisburg, 2003 mit Köln und 2005 mit Frankfurt) und ist auf dem besten Weg, diesen Rekord weiter auszubauen.

· Co-Trainer Peter Herrmann ging am 9. Oktober 2017 zum FC Bayern, um dort Jupp Heynckes zu unterstützen. Für Herrmann sollen zwei Millionen Euro als Ablöse geflossen sein, angeblich Weltrekord für einen Co-Trainer.

· Düsseldorfs Bilanz seit Herrmanns Abgang (Drei Siege, drei Remis, drei Niederlagen) ist übrigens wesentlich schlechter als die mit ihm (Sieben Siege, ein Remis,eine Niederlage) – Zufall?

· Die Fortuna traf 2017/18 schon sechsmal in der Anfangsviertelstunde – Ligahöchstwert (zusammen mit Dynamo Dresden).

· Fortunas 20 Gegentore (wie Ingolstadt) werden nur von Sandhausen (18) und Braunschweig (19) unterboten.

· Düsseldorf kassierte sieben Kopfball-Gegentore - kein Team mehr (Aue und Fürth ebenfalls Sieben).

· Rouwen Hennings war nicht nur bester Torschütze der Fortuna (sechs Tore), sondern auch bester Scorer (neun Punkte) und bester Vorbereiter (drei Torvorlagen, wie Lukas Schmitz).

· Rouwen Hennings und Niko Gießelmann kamen als einzige Fortunen in allen 18 Partien zum Einsatz.

· Emir Kujovic wurde zwölfmal eingewechselt - Ligahöchstwert (zusammen mit Ingolstadts Robert Leipertz).